Homenagem a Martinho da Vila e sambas sobre cultura negra são destaques

Festa símbolo da cultura carioca, as escolas de samba voltam a riscar a Marquês de Sapucaí para a segunda e última noite deste Carnaval fora de época. Em pleno feriado de São Jorge, santo católico sincretizado na fé da umbanda e do candomblé como Ogum, cinco agremiações homenageiam personalidades, entidades e orixás importantes para a cultura negra. A primeira delas é a Paraíso do Tuiuti, que abre os trabalhos cantando o enredo “Ka ríba tí ÿe – Que nossos caminhos se abram”, uma exaltação à contribuição histórica de figuras como os ex-presidentes dos Estados Unidos e da África do Sul, Barack Obama e Nelson Mandela, respectivamente, e a matemática Catherine Johnson, uma das responsáveis pelo projeto norte-americano de exploração espacial.

Em seguida, é a vez da tradicionalíssima Portela levantar os 70 mil espectadores da passarela do samba. A escola do coração do prefeito Eduardo Paes (PSD), que na madrugada de sexta, 22, se empolgou com a Mangueira e mostrou seu gingado na avenida, contará a história do baobá, a árvore africana sagrada. “Faz do meu Igi Osè moringa/ Quem tenta acorrentar um sentimento/ “Esquece” que ser livre é fundamento / Matiz suburbano, herança de preto / Coragem no medo! / Meu povo é resistência/ Feito um “nó na madeira” do cajado de Oxalá / Força africana vem nos orgulhar”, diz um dos versos da azul e branca de Madureira.

A escola da Zona Norte abre alas para o desfile de uma agremiação que fica do outro lado da cidade, a Mocidade Independente de Padre Miguel. À frente da bateria Não Existe Mais Quente, a atriz Erika Januza defende as cores da verde e branca, a terceira da noite a fazer uma ode à negritude com o enredo “Batuque ao Caçador”. A letra é uma celebração a Oxóssi, orixá padroeiro da escola. “Oxóssi é caçador de uma flecha só / Herdeiro de Iemanjá, irmão de Ogum / Aquele que na cobra dá um nó / Aquele apaixonado por Oxum“. Vale lembrar que, no sincretismo, Oxóssi corresponde a São Sebastião, santo que nomeou e até hoje é apontado como guardião da cidade do Rio de Janeiro.

Prevista para entrar na Sapucaí entre 1h e 1h30, a quarta escola é a Unidos da Tijuca, lembrada na última madrugada durante o desfile da Mangueira. Um dos carros alegóricos da verde-e-rosa foi sucesso de público e crítica ao apresentar, numa troca de roupa relâmpago, um show de ilusionismo. O truque logo fez quem assistiu se lembrar do desfile feito há 12 anos pela azul-e-amarela, cuja rainha de bateria é a cantora Lexa. A escola é a única deste sábado a cantar uma história que não remeta à luta antirracista. O enredo “Waranã, a Reexisência Vermelha” fala sobre a origem do guaraná.

As duas agremiações que encerram o segundo dia têm como destaque suas rainhas de bateria: a atriz Paolla Oliveira, da Acadêmicos do Grande Rio, e a apresentadora Sabrina Sato, da Unidos de Vila Isabel. De volta ao posto após dez anos, Paolla deve contar com a companhia do namorado, o sambista e portelense raiz Diogo Nogueira, no desfile sobre Exú, a entidade a ser condecorada na Marquês.

Por último, mas não menos importante, é a hora da rainha das rainhas Sabrina fazer o que sabe de melhor: sambar e encantar. A nova contratada da Globosat vai enfrentar uma verdadeira maratona para se apresentar no Rio e em São Paulo, com a Gaviões da Fiel. A escola azul e branca homenageará um de seus mais importantes representantes no desfile mais esperado da noite: o cantor, compositor, autor de vários sambas e ídolo de 10 a cada 10 torcedores da Vila Isabel, Martinho da Vila.