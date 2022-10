Halloween: 5 livros que inspiraram grandes filmes de terror

Atualizado em 31 out 2022, 17h34 - Publicado em 31 out 2022, 17h29

Atualizado em 31 out 2022, 17h34 - Publicado em 31 out 2022, 17h29

A cena da menina Regan virando a cabeça em uma volta completa no filme O Exorcista é lembrada pelos fãs de terror até os dias de hoje. Tendo o longa de 1973 como carro-chefe da história, poucos se lembram (ou mesmo sabem) que ele foi inspirado em um livro. Outros clássicos do cinema de terror também nasceram na literatura. Para encerrar as maratonas de Halloween, confira uma lista com 5 ótimos livros que serviram de base para produções que, ainda hoje, causam pesadelos nas pessoas:

O Exorcista

Classificado até os dias de hoje como um dos filmes mais assustadores já feitos, a história base para O Exorcista veio do livro homônimo escrito por William Peter Blatty, de 1971. O autor estadunidense se inspirou em uma matéria sobre o exorcismo de um garoto de 14 anos para escrever a história de Regan (no longa, vivida por Linda Blair), menina possuída por um demônio. Transitando entre discussões sobre a fé e o profano, a narrativa tem como uma de suas figuras centrais o padre Damien Karras, que é chamado para realizar o exorcismo após a ciência não conseguir explicar o que estava acontecendo com a menina.

O Bebê de Rosemary

Embalado em um clima agoniante de suspense, o nascimento do Anticristo — e a jornada triste de uma jovem enganada —, fazem de O Bebê de Rosemary um terror atemporal. Lançado em 1968 e estrelado por Mia Farrow, a história foi baseada no livro homônimo escrito por Ira Levin e publicado em 1967. Ao explorar uma atmosfera sombria que relembra tramas góticas, a narrativa é ambientada nos Estados Unidos da década de 1960. O livro acompanha a trajetória de Rosemary, jovem que após se mudar com o namorado para um edifício com fama de assombrado, engravida e começa a presenciar eventos bizarros envolvendo sua gestação.

A Profecia

Assim como o filme de 1976, o livro A Profecia é considerado um clássico da literatura de horror. Na história, o embaixador Robert Thorn (no longa vivido por Gregory Peck) e sua esposa sonham em ter um filho. Após a mulher dar à luz a uma criança natimorta, ele aceita trocar o bebê por outro recém-nascido após negociar com um padre. O que Thorn não esperava, era que a criança era o Anticristo. A obra foi escrita pelo roteirista, diretor e produtor David Seltzer em 1976. Além do terror, o best-seller também aborda o surgimento do filho do diabo em meio ao mundo contemporâneo tomado por desigualdades sociais, conflitos políticos e guerras.

O Silêncio dos Inocentes

O filme dirigido por Jonathan Demme arrebanhou os principais prêmios do Oscar de 1992, incluindo melhor filme e melhor diretor. A história, porém, não era completamente nova. O longa foi baseado no livro de 1988 escrito por Thomas Harris, o grande responsável por criar a figura clássica do canibal Hannibal Lecter. Nas páginas, o leitor conhece a talentosa agente do FBI Clarice Starling (Jodie Foster), que está atrás de um assassino conhecido como Buffalo Bill. Para conseguir capturá-lo, ela recebe ajuda de Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), psiquiatra violento que está preso porque também é um serial killer.

Hellraiser – Renascido do Inferno

Entre imagens de grandes vilões de filmes de terror, como Jason e Freddy Krueger, o monstro demoníaco Pinhead sempre é lembrado. Antes de ganhar forma nas telas, o personagem habitava os livros do britânico Clive Barker. Escrito em 1986, Hellraiser – Renascido do Inferno, já foi pensando pelo autor para ser adaptado em um filme — o que aconteceu no ano seguinte, com direção do próprio Barker. A história, que tem como um de seus temas centrais o sadomasoquismo, acompanha um homem que acaba indo parar no inferno após suas buscas insaciáveis por prazeres não tão “convencionais”.

