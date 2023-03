Gisele desabafa pela 1ª vez sobre divórcio: ‘A morte de um sonho’

Gisele Bündchen se abriu pela primeira vez sobre o fim do casamento de 13 anos com o jogador americano Tom Brady. Em entrevista à revista Vanity Fair, a qual estampa a capa, a modelo brasileira se emocionou ao comentar o divórcio e comparou o momento a uma espécie de luto. “É como morte e renascimento”, ela disse.

Gisele afirmou que a separação de um casal é como “a morte de um sonho”. “É difícil, pois você imagina como sua vida vai ser, e você faz tudo que está ao seu alcance, sabe?”, disse a modelo, antes de ficar com a voz embargada diante da reportagem. A modelo ainda refutou as fofocas que apontavam a recusa de Brady em se aposentar como a razão principal do divórcio. “Tudo o que foi dito é uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Nem tudo é preto no branco.”

A matéria reforça o fato de que Gisele diminuiu o ritmo de trabalho pela família, ao contrário do marido, e mudou sua vida e até de casa e cidade por causa de Brady.