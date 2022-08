Gagliasso sobre tapa de Ewbank em racista: ‘Ela não agrediu, ela reagiu’

Com a repercussão do caso no qual Giovanna Ewbank enfrentou uma mulher racista em Portugal, a atriz brasileira e o marido, Bruno Gagliasso, concederam uma entrevista ao Fantástico na noite de domingo, 31, contando sobre o ocorrido. Segundo o ator, a mulher xingou os filhos do casal, Títi e Bless, de 9 e 7 anos, e uma mesa ao lado, com uma família angolana com cerca de 15 pessoas.

“Quando a gente percebeu o que estava acontecendo, o Bruno saiu da mesa e foi até o gerente para chamar a polícia. Eu vi que tava uma movimentação estranha, vi que a família de angolanos estava um pouco recuada e comecei a entender que era algo racial”, disse a atriz. O gerente do restaurante pediu que a mulher deixasse o local, mas ela se recusou e aumentou os ataques. “Ela dizia muitas coisas, entre elas ‘pretos imundos’ e ‘voltem para a África’.”

Foi então que Giovanna agiu. A atriz admitiu ter dado um tapa na mulher antes de enfrentá-la com palavras. Bruno a defendeu na entrevista: “Na verdade, ela não agrediu, ela reagiu. Não confunda a reação do oprimido com a ação do opressor”.

“Acho que ela não esperava que uma mulher branca fosse combatê-la como eu fui, daquela maneira. Eu sei que eu, como mulher branca, vou ter a minha fala validada. Eu não vou sair como a louca, a raivosa, como acontece com tantas outras mães pretas que são leoas assim como eu fui nesse episódio, mas que são invalidadas e são taxadas como loucas.”