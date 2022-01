Gabriel García Márquez teve filha mexicana fora do casamento

Quase oito anos após a morte do escritor colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014), prêmio Nobel de literatura de 1982, foi revelado nesta segunda-feira, 17, que ele teve uma filha fora do casamento com uma jornalista mexicana. A informação foi publicada pelo jornal colombiano El Universal. Gabo, como era conhecido, costumava dizer que “todo escritor tinha três vidas: uma pública, uma privada e outra secreta”. O escritor afirmava ainda que em “cada uma das suas três vidas, as mulheres tinham sido chave”.

Casado por 50 anos com Mercedes Bacha (1932-2020), Gabo teve dois filhos, o cineasta Rodrigo e o ilustrador Gonzalo, que foram criados na Cidade do México. Márquez, no entanto, manteve um relacionamento secreto com Susana Cato, 33 anos mais nova do que ele, e com ela teve Indira Cato, hoje com 31 anos. Gabo conheceu Susana em Cuba e trabalhou com ela em dois roteiros de filmes. Ela também o entrevistou para uma reportagem em 1996. Indira é hoje produtora de documentários e recentemente fez um filme sobre os migrantes que passaram pelo México.

Segundo o jornal, a informação foi confirmada com o biógrafo do escritor, com familiares e com um dos melhores amigos de Gabo. Ainda segundo a publicação, o segredo ficou guardado tantos anos em respeito à Marcedes e só foi divulgado após a morte dela. Shani García Márquez, uma das sobrinhas do escritor, disse à AP que sabia há anos sobre a sua prima Indira. Gabriel Eligio Torres García, que também é sobrinho do escritor, disse que manteve contato com Indira pelas redes sociais, embora nunca a tenha conhecido pessoalmente.