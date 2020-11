Fora do GloboNews, ‘Manhattan Connection’ será exibido na Cultura

Após 28 anos consecutivos no ar, o programa Manhattan Connection se despediu do canal pago GloboNews neste domingo, 22. Gravado fora de seu cenário tradicional, o estúdio de tijolos com vista para a ilha nova-iorquina, por causa da pandemia, os jornalistas Diogo Mainardi, Caio Blinder, Guga Chacra, Ricardo Amorim e Lucas Mendes apresentaram o último programa de suas casas agradecendo o apoio dos espectadores e garantindo uma possível volta ainda em 2021.

“O Manhattan Connection vai voltar em 2024? Acho que não. Vai voltar em 2021, a gente vai tentar a reeleição já já, o programa está há tanto tempo no ar que ele tem direito a um usucapião televisivo”, brincou o apresentador Diogo Mainardi ao se comparar a Trump e dizer que se recusa a sair da emissora. “É fraude”, completou aos risos. A produção do programa, que comenta assuntos em torno da política, economia e cultura americana, passará a ser exibida na TV Cultura a partir de janeiro de 2021.

Em nota, a emissora pública confirmou a estreia do programa. “Com imensa satisfação, a direção da TV Cultura confirma que o programa Manhattan Connection deverá fazer parte da grade da emissora a partir de 2021. O programa, integrado por Lucas Mendes, Caio Blinder, Diogo Mainardi, Ricardo Amorim e Pedro Andrade, tem previsão de estreia na Cultura em janeiro. Em breve serão anunciados mais detalhes sobre os dias e horários de exibição”, diz.

Com estreia em 1993, na GNT, o Manhattan Connection viu passar por sua bancada outros nomes como Nelson Motta, Lúcia Guimarães, Pedro Andrade e Angélica Vieira. Em 2001, foi adicionado à grade do GloboNews, onde ficou até o último domingo.

No Twitter, o jornalista Caio Blinder disse que não há nenhum motivo para desolação, e agradeceu a todos que acompanhavam o programa.

Queridos amigos do Manhattan Connection, nenhum motivo para desolação: la nave va, sempre foi nestes 28 anos. Mas agora quero apenas expressar meu agradecimento aos que nos acompanham. Obrigado! — Caio Blinder (@caioblinder) November 23, 2020