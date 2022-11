Filme de Caio Castro na Netflix perde força no Brasil, mas vira hit global

Estrelado por Caio Castro e Thati Lopes na Netflix, Esposa de Aluguel perdeu força no Brasil, mas continua em alta ao redor do mundo. A comédia romântica estreou em 11 de outubro e figurou no top 10 de filmes mais vistos no país por três semanas seguidas, porém não está mais no ranking brasileiro desde a semana passada. Apesar disso, a produção acumula quase 300 milhões de horas consumidas mundialmente, completando sua quarta semana no top 10 global. Entre 31 de outubro e 6 de novembro, Esposa de Aluguel teve 2,9 milhões de horas visualizadas, ocupando a nona posição. Em sua semana de estreia, o desempenho havia sido de 27,3 milhões.

Dirigida por Cris D’Amato, o filme conta a história de Luiz (Castro), um solteirão descompromissado com a vida que contrata uma atriz (Thati) para fingir ser sua noiva e evitar que sua mãe ricaça o tire do testamento.