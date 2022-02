Festival que homenagearia Marília Mendonça é cancelado

Todos os shows do Festival das Patroas, um mega evento criado pela cantora Marília Mendonça em parceria com a dupla Maiara & Maraísa e a empresa Live Nation Brasil, foram cancelados três meses após a morte da artista. O evento, que estava com seus oito grandes shows em estádios de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte esgotados, deveria se transformar em uma homenagem à cantora, mas os organizadores decidiram cancelar e devolver o dinheiro para o público. Extraoficialmente, comenta-se nos bastidores que Maiara e Maraisa não queriam mais fazer o show porque ainda se encontram abaladas com a perda da amiga.

Segundo um comunicado divulgado pela Live Nation, o reembolso será feito por meio de estorno no cartão de crédito. Para as compras realizadas presencialmente, o comprador deve ir ao local da venda para solicitar o reembolso.

A parceria de Marília Mendonça com Maiara & Maraísa no projeto As Patroas já havia rendido também um álbum de músicas inéditas, intitulado Patroas 35%, lançado no final do ano passado, que imediatamente entrou na lista dos mais ouvidos do ano. Até janeiro, a cantora ainda era uma das mais ouvidas nos serviços de streaming. No Deezer, por exemplo, o álbum ficou entre os mais ouvidos do mês passado, superando o rapper Xamã, que teve a música Malvadão 3, hit no TikTok, entre as mais ouvidas do Brasil recentemente.