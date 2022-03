Festival de Cannes vai barrar delegação russa caso a guerra continue

O Festival de Cannes anunciou nessa terça-feira, 1, que a delegação russa, assim como qualquer indivíduo relacionado ao governo de Vladimir Putin, está banida da edição de 2022 do evento “a não ser que a guerra se encerre de maneira favorável ao povo ucraniano”. “Por mais modesto que seja, queremos unir nossa voz aos que se opõem a essa situação inaceitável e denunciar as ações da Rússia e de seus líderes”, disse a organização em comunicado enviado à imprensa.

Embora as delegações russas estejam oficialmente proibidas de participar do evento, o festival deu a entender que cineastas individuais podem comparecer, mas ainda não está claro se filmes de cidadãos russos serão selecionados para a competição ou para qualquer outra exibição este ano. “Gostaríamos de saudar a coragem dos russos que estão se arriscando para protestar contra a invasão da Ucrânia. Entre eles estão artistas e profissionais do cinema que nunca deixaram de lutar contra esse regime, e que não podem ser associados às ações inaceitáveis daqueles que estão bombardeando a Ucrânia”, continua o comunicado.

Com o posicionamento oficial, Cannes se junta à outras instituições do meio cultural que têm pressionado a Rússia por meio de boicotes para que as forças de Putin recuem de sua invasão à Ucrânia. Além do festival, grandes estúdios de Hollywood como Disney, Sony e Warner se juntaram à essa guerra cultural cancelando lançamentos em solo russo, mesma ação de bandas como Green Day que, em solidariedade aos ucranianos, suspendeu os shows que fariam no país.