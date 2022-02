Farsante Anna Delvey e golpista do Tinder se dão bem com séries da Netflix

Em 2019, a russa Anna Sorokin foi condenada por dar golpes na elite novaiorquina convencendo a todos de que era, na verdade, Anna Delvey, uma herdeira alemã portadora de um fundo de 60 milhões de euros. A história virou o assunto do momento com a série Inventando Anna, nova produção de Shonda Rhymes que lidera a lista de mais vistos da Netflix nessa semana. Ficar conhecida mundialmente como uma golpista, ao contrário do que se possa pensar, rendeu louros a ela: com o sucesso da produção, a russa, que está sob custódia da imigração americana, aguardando deportação, reativou o seu perfil no Instagram, e se diverte compartilhando artigos sobre a série.

Antes da produção, a última postagem de Anna havia sido em março de 2021, antes da ser detida pela imigração com um visto expirado. Retornou à rede em 2 de fevereiro, divulgando um artigo que escreveu para a revista Insider sobre a série e sua vida atrás das grades. Em seguida, Anna compartilhou uma foto de Julia Garner caracterizada como ela para o sucesso da Netflix, acompanhada da legenda “Inventando a mim.” Anna ainda postou uma ilustração feita por ela direto do ICE e um vídeo em que comenta sobre seus atos para o jornal The New York Times — com direito a comentários dos seguidores se referindo a ela como “gênio” e um “ícone”.

Sua audiência, no entanto, ainda é limitada: a farsante tem 258 000 seguidores no Instagram, bem menos do que Shimon Hayut, o golpista do Tinder, também conhecido pelo pseudônimo Simon Leviev. Criado há apenas quatro dias, depois que sua conta anterior foi hackeada, o perfil mostra Hayut livre, leve e solto, e já acumula 1,4 milhão de seguidores. Por lá, ele compartilhou uma foto fumando charuto, cenas de seu julgamento e um vídeo alertando as pessoas que não tem nenhum outro perfil em redes sociais além do oficial. Enquanto isso, a maioria de suas vítimas segue enterrada em dívidas em razão dos golpes – que acabaram não dando em nada além de fazê-lo famoso, já que, tecnicamente, elas teriam lhe dado o dinheiro “voluntariamente”.

Mais que seguidores nas redes sociais, porém, os dois golpistas também foram recompensados de outras formas. Ainda se dizendo inocente, Hayut contratou uma agente de talentos para ajudá-lo a se dar bem em Hollywood. Segundo o site TMZ, ele planeja participar de um programa de namoro, apresentar podcasts sobre relacionamento e escrever um livro sobre suas experiências. Anna, por sua vez, recebeu 320 000 dólares da Netflix pela adaptação de sua história. Esse dinheiro foi congelado para que as vítimas de seus crimes pudessem entrar com ações de ressarcimento e para o honorário de seus advogados. Com o que restou, aponta o jornal Sunday Times, Anna comprou roupas de grife por meio do telefone da prisão.