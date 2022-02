Na onda de ‘O Golpista do Tinder’, 3 filmes com golpes reais chocantes

A cada minuto que passa do documentário O Golpista do Tinder, mais chocado fica o espectador com a história de um homem que engana mulheres para manter uma vida de luxos. A seguir, confira três outros filmes que apresentam outros casos reais de enganadores e pessoas que foram ludibriadas por eles, em tramas dignas do cinema.

A Inventora: À Procura de Sangue no Vale do Silício

Disponível na HBO Max

O documentário investiga a história de Elizabeth Holmes, jovem brilhante, comparada a Steve Jobs, que prometeu revolucionar a medicina preventiva com uma máquina que poderia diagnosticar rapidamente mais de 200 doenças. Ela, porém, arrebanhou investimentos bilionários com dados fraudulentos, colocando a vida de pessoas em risco.

Fyre Festival: Fiasco no Caribe

Disponível na Netflix

Anunciado como um megaevento numa ilha particular do Caribe, o Fyre Festival prometia desde shows de artistas renomados e a presença de celebridades no dia a dia até instalações luxuosas. Não passava, porém, de uma propaganda de um charlatão profissional.

Fake Art: Uma História Real

Disponível na Netflix

Em um dos casos mais bizarros da história do mercado de arte, um grupo de falsificadores de quadros vendeu por milhões de dólares obras falsas supostamente de grandes mestres, que acabaram na parede de bilionários iludidos e até de museus.