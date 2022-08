Estátuas de ‘Breaking Bad’ despertam ira de conservadores nos EUA

Uma dupla de estátuas de Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul) erguidas em Albuquerque, no Novo México, no final de julho, tem causado revolta de seguidores do Partido Republicano na região. Nesta semana, Eddy Aragon, um notável conservador e apresentador de rádio, e o deputado estadual republicano Rod Montoya condenaram as estátuas por uma suposta exaltação às drogas.

Exibida entre 2008 e 2013, Breaking Bad se tornou um fenômeno das séries americanas ao narrar a história de White e Pinkman, uma complicada dupla de traficantes de metanfetamina de Albuquerque – colocando a árida e pacata cidade do Novo México, assim, no imaginário de espectadores de todo o mundo. Nem essa promoção às custas do programa, entretanto, foi suficiente para aplacar a irritação dos políticos republicanos. “Estou feliz que o Novo México tenha conseguido o negócio, mas sinceramente? Estamos seguindo o caminho de glorificar os fabricantes de metanfetamina?”, declarou Montoya à Fox News.

“Não é o tipo de reconhecimento que queremos para a cidade de Albuquerque, ou para o nosso estado”, acrescentou Aragon. O apresentador ainda aproveitou para criticar o prefeito da cidade por autorizar a construção das estátuas depois que uma figura do colonizador espanhol Juan de Oñate foi derrubada. “Agora erigimos estátuas com o apoio do nosso prefeito progressista da cidade de Albuquerque. Estamos financiando isso, então não há problema em se livrar de figuras históricas reais e ter figuras fictícias de tráfico de drogas”.

Quando as estátuas foram reveladas, no dia 30 de julho, Tim Keller, o prefeito da cidade chegou a declarar que nem todos veriam a ação com bons olhos. Ele também afirmou que a produção, que se passa na região, teve um impacto econômico positivo na cidade. “Embora as histórias sejam fictícias, os empregos são reais. A cidade também é um personagem… Nós nos vemos de muitas maneiras, boas e ruins.”

