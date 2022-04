Em tratamento renal desde o início do ano, Cid Moreira retira catéter

Nesta sexta-feira, 15, Cid Moreira publicou um vídeo no Instagram para anunciar que tudo correu bem em uma remoção de cateter e que já estava retornando para casa. O jornalista esteve internado no hospital Santa Teresa, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, para a realização do procedimento. No começo do ano, Cid, aos 94 anos, revelou pela mesma rede social que estava passando por um tratamento de diálise há cerca de um ano, devido à descoberta de uma complicação renal. No caso dele, o tubo do cateter estava inserido no tórax.

“Estou livre da hemodiálise”, comemorou Cid no vídeo recém-publicado. “Retirei o cateter, está tudo bem. Não senti nada”. Fátima Sampaio, esposa do jornalista, finalizou a gravação dizendo que, agora, uma nova etapa se inicia na vida deles. “Todos os outros desafios se tornam pequenos quando temos força e fé para continuar a nossa trajetória. Um dia de cada vez”, escreveu na legenda.