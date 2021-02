Em domínio público, livro ‘1984’ vira ouro de editoras e vendas sobem 663%

Em 1949, o escritor e ensaísta inglês George Orwell lançava aquele que viria a ser seu livro mais famoso: a distopia 1984. Vertida em peças de teatro, filmes e quadrinhos, a obra ganhou novo impulso nos últimos anos com o crescimento do populismo e do autoritarismo ao redor do mundo, o que provocou receios generalizados sobre a fragilidade das democracias. Ambientado na fictícia Oceânia, 1984 acompanha uma sociedade dominada por um governo totalitário, representado na figura do “Grande Irmão.” O protagonista, Winston Smith, trabalha no Ministério da Verdade, setor responsável por alterar a História a seu bel prazer e moldar a narrativa geral em favor da ditadura vigente.

As vendas já pomposas do livro no Brasil foram catapultadas para outro patamar esse mês. Em domínio público, 1984 ganhou diversas novas edições de catorze editoras, aumentando a oferta de capas, tamanhos, valores e até brindes oferecidos junto à obra. O resultado: nesta semana, 1984 vendeu quase 40.000 cópias. O salto em relação à semana anterior foi de notáveis 663%, segundo a consultoria especializada Yandeh.

Com tanta concorrência, para chamar a atenção nas lojas, as editoras lançaram mãos de diversos artifícios. A Tordesilhas, por exemplo, fez uma arte com tema industrial na capa, embalada por uma caixa especial, vendida ao preço de 60 reais. A editora ainda fará uma semana de palestras sobre o autor e a obra, que se iniciam neste domingo, 28, no canal oficial da Tordesilhas no Youtube. Já a Buzz Editora investiu em uma edição de colecionador, com capa dura de luxo e efeito espelhado, ao preço de 69,90 reais. Estratégia parecida com a da editora Excelsior, que lançou outra versão com capa dura para colecionador, também por 69,90 reais. Mais modesta, a Biblioteca Azul colocou no mercado uma edição menor, que vem acompanhada com pôsteres com ilustrações inspiradas no livro, por 34,90 reais.

Em breve, a mesma criatividade será vista com A Revolução dos Bichos, outra obra badalada de Orwell que também está em domínio público e já tem edições programadas por grandes editoras, como Intrínseca e Sextante. Boxes combinando os dois títulos também são uma estratégia de apelo – a Pandorga uniu 1984 e A Revolução dos Bichos em uma caixa com pôster exclusivo e marcadores de página. Opções para mergulhar em George Orwell não vão faltar.