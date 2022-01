Em 1º disco solo, cantora de ‘La Casa de Papel’ quer sucesso internacional

Voz da música de abertura da série La Casa de Papel e também da canção portuguesa Grândola Vila Morena, que integra a trilha sonora da trama de sucesso da Netflix, a cantora e compositora espanhola Cecilia Krull, 35 anos, se prepara para lançar seu primeiro álbum solo. Nesta sexta-feira, 28, ela disponibilizou o primeiro single, Out In Style, parceria com o produtor e DJ francês Celestal, como aperitivo para o disco, previsto para março. Com uma carreira consolidada na Espanha, interpretando principalmente jazz e músicas populares do país, Cecília aposta agora no pop e mira a carreira internacional. Out In Style é um exemplo disso. Além da letra em inglês, a faixa tem uma pegada pop e eletrônica que poderia facilmente tocar nas principais baladas de Londres ou Nova York.

Em entrevista recente a VEJA, a cantora contou que o novo disco está sendo mixado e masterizado na França. “A série foi uma espécie de trampolim para minha carreira musical e um sonho que se tornou realidade”, disse. De família de músicos, Krull tem mãe cantora e pai pianista. O avô tocava acordeão. Ela cresceu ouvindo música clássica e também MPB e Bossa Nova. Vem do Brasil boa parte de sua inspiração musical. “Sempre ouvi Tom Jobim, Milton Nascimento, Elis Regina e Djavan. Eles são grandes referências para mim”, afirmou.

Antes de se aventurar na música pop, Cecilia ganhou notoriedade internacional ao compor e interpretar a faixa de abertura de La Casa de Papel, My Life Is Goin On, que, com o sucesso da atração da Netflix, virou uma das músicas mais tocadas do mundo. São dela também o tema de abertura da série Vis a Vis, Agnus Dei, e as trilhas sonoras dos filmes Fuga de Cérebros (2009), All My Fears, e Três Metros Sobre o Céu (2010), Something’s Triggered.