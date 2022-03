Doc mostrará a ascensão e os escândalos da igreja queridinha dos famosos

A Igreja Hillsong é mundialmente conhecida por ter grandes nomes em seu rebanho. Celebridades como Chris Pratt, Lana Del Rey, Kylie e Kendall Jenner, além de Justin e Hailey Bieber são só alguns exemplos de frequentadores. Mas não foi exatamente esse fato que motivou Dan Johnstone a fazer uma série documental sobre ela. Hillsong: A Exposição de Uma Mega Igreja abordará, além do nascimento da instituição e sua ascensão como fenômeno cultural, todos os escândalos que a atormentam até hoje.

Em sua primeira entrevista sobre o projeto para a revista americana Variety, Johnstone, que atuou como produtor executivo do documentário, contou que o projeto é destinado tanto para o público geral quanto para aqueles obcecados pela Hillsong. Divida em três episódios, a série responderá a questões como: de que maneira a igreja se tornou um local de culto internacional e também um grande negócio. “Eu era uma criança dos anos 1980 e 1990. Era, tipo, um grande sneakerhead (adepto da cultura urbana). Gostava de música e de moda, e cresci em um lar religioso. Então eu meio que segui a Hillsong e vi todas as barreiras que ela atravessou”, contou.

Dentre as figuras que serão exploradas no documentário estão a do pastor Brian Houston, que fundou a igreja em 1983, e é investigado por ocultar crimes sexuais ocorridos entre 1969 e 1970 supostamente cometidos por seu pai, Frank Houston, já falecido. A Hillsong nasceu como uma ramificação da igreja pentecostal de Frank, que ficava em Sidney, na Austrália. Além da família Houston, a ascensão e queda de Carl Lentz também será abordada. Em novembro de 2020, Lentz, pastor e ex-conselheiro espiritual de Justin Bieber, foi afastado da filial de Nova York acusado de “fracassos morais” após trair a esposa.

De acordo com Johnstone, para conseguir se aprofundar na famosa igreja e entender seu grande apelo, a série olhou atentamente para a capacidade de Hillsong em alavancar a música cristã a um nível hipster e como isso conseguiu atrair as celebridades. Os episódios contam com entrevistas com especialistas como a a jornalista Elle Hardy, que escreveu exaustivamente sobre a igreja, além de repórteres do New York Post como Oli Coleman e Hannah Frishberg, além de muitos ex-voluntários da instituição.

A série documental chega ao Discovery Plus em 24 de março.