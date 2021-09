Desenho recém-descoberto de Van Gogh será exposto na Holanda

Um desenho recentemente atribuído a Vincent van Gogh será exposto ao público pela primeira vez nesta semana, em Amsterdã, no museu dedicado ao pintor holandês. Segundo a publicação especializada Art News, a peça pertence a um colecionador holandês que procurou o Museu van Gogh para que a obra fosse inspecionada e tivesse sua autoria verificada. Com a confirmação de que o desenho é mesmo de Van Gogh, o proprietário o emprestou para a exibição, que acontece até janeiro de 2022.

Intitulada Study for Worn Out, a obra é datada de novembro de 1882 e retrata um trabalhador idoso sentado em uma cadeira de madeira com o rosto nas mãos. Segundo a Art News, o desenho é um esboço preliminar para a obra de mesmo título, finalizada em 1882, durante o início de sua carreira, quando residia em Haia.

“É muito raro um novo trabalho ser atribuído a Van Gogh”, disse a diretora do museu, Emilie Gordenker, em comunicado reproduzido pela publicação. “Estamos orgulhosos de poder compartilhar este desenho inicial e sua história com nossos visitantes.”

De acordo com o Museu van Gogh, o artista detalhou as ideias que o levaram a fazer o desenho final – Worn Out de 1882 , atualmente propriedade da instituição – em cartas para seu irmão Theo e seu amigo Anthon van Rappard.

Em nota à publicação, o pesquisador Teio Meedendorp, responsável pelo museu, apontou que a técnica usada para o desenho a lápis e aquarela se alinha com outras obras em papel atribuídas ao mestre holandês. Meedendorp disse que danos nos cantos do desenho também estão de acordo com outras obras de van Gogh, já que o artista costumava prender as folhas de papel na prancheta usando pedaços de amido, gerando desgaste.