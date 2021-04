De ‘Carinhoso’ a ‘Asa Branca’: as 15 músicas mais regravadas do Brasil

A canção Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, uma das músicas nacionais mais conhecidas fora do Brasil, perdeu o posto de canção mais regravada do país para Carinhoso, de Pixinguinha e Braguinha. Composta em 1939, Aquarela do Brasil foi regravada por artistas tão distintos quanto Carmen Miranda e Frank Sinatra, passando por João Gilberto e Tom Jobim. A composição, no entanto, perdeu a liderança para outro ícone brasileiro. Composta entre 1916 e 1917, Carinhoso ganhou versões inesquecíveis nas vozes de Marisa Monte, com Paulinho da Viola no violão, além, é claro de Elis Regina.

O ranking, feito pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), aponta Carinhoso com 411 gravações cadastradas. Já Aquarela do Brasil tem 409. Embora não esteja no topo, Tom Jobim é o compositor com o maior número de canções regravadas no top 15, com oito músicas: Garota de Ipanema, Eu Sei Que Vou Te Amar, Corcovado, Wave, Chega de Saudade, Desafinado, Insensatez e A Felicidade.

Confira o ranking e ouça algumas regravações:

1 – Carinhoso (Braguinha/Pixinguinha): 411 gravações

2 – Aquarela do Brasil (Ary Barroso): 409 gravações

3 – Garota de Ipanema (Tom Jobim/Vinicius de Moraes): 402 gravações

4 – Asa Branca (Humberto Teixeira/Gonzagão): 316 gravações

5 – Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá/Antonio Maria): 290 gravações

6 – Eu Sei Que Vou Te Amar (Tom Jobim/Vinicius de Moraes): 263 gravações

7 – Corcovado (Tom Jobim): 249 gravações

Continua após a publicidade

8 – Wave (Tom Jobim): 245 gravações

9 – Chega de Saudade (Tom Jobim/Vinicius de Moraes): 240 gravações

10 – Desafinado (Tom Jobim/Newton Mendonça): 231 gravações

11 – As Rosas Não Falam (Cartola): 220 gravações

12 – Insensatez (Tom Jobim/Vinicius de Moraes): 200 gravações

13 – O Barquinho (Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli): 197 gravações

14 – O Menino da Porteira (Luizinho/Teddy Vieira): 191 gravações

15 – A Felicidade (Tom Jobim/Vinicius de Moraes): 189 gravações