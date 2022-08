Daniela Mercury canta música de protesto em ato pela democracia

Diversos atos em defesa da democracia se espalharam pelas cidades brasileiras nesta quinta-feira, 11. Na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, Daniela Mercury subiu ao palco para cantar uma música inédita inspirada no momento político que vive o país. “O sonho não pode esperar / O samba não pode parar / O amor não pode esperar / Essa é a rima / O futuro não pode esperar / O povo não pode calar / A Liberdade não pode esperar dar a volta por cima’”, entoou ela antes de emendar os versos com O Canto da Cidade. Confira abaixo:

No ato histórico pela democracia na faculdade de direito da USP,no Largo de São Francisco, em São Paulo,cantei O Samba Não Pode Esperar,música inédita que compus sobre esse momento que estamos vivendo.Estado democrático de direito SEMPRE! #DanielaMercury #democracia @de_usp pic.twitter.com/v497jSHZbt — Daniela Mercury (@danielamercury) August 11, 2022

Embora não cite o nome do presidente, os versos da cantora dão a entender que são uma mensagem direta a Jair Bolsonaro: “Você é um animal traiçoeiro / Que anda em matilha e ataca por trás / Faz piada e gargalha da morte / Como um bando de hienas sobre restos mortais”. Daniela continua: “Quem apoia seu mal é cruel / Desumano, fascista e sem coração / Quem não sente a dor do seu provo / É uma gente egoísta que não vale um tustão”. Na letra, ainda descreve um “coisa ruim” que causou destruição, tristeza e horror, matando a muitos com “sua maldade”.