Criadores de ‘Game of Thrones’ anunciam nova série na Netflix

Os criadores da prestigiosa série da HBO Game of Thrones, David Benioff e Dan Weiss, anunciaram sua próxima empreitada: a série O Problema dos Três Corpos, baseada em uma homônima saga de ficção científica chinesa, que será exibida pela Netflix. Escrita pelo ganhador de um Prêmio Hugo, Liu Cixin, a trama retrata o primeiro contato da humanidade com uma civilização alienígena, em uma China assolada por uma violenta revolução no final dos anos 1960.

“A trilogia de Liu Cixin é a mais ambiciosa série de ficção científica que já lemos. Ela leva os leitores em uma jornada que vai da década de 1960 até o fim dos tempos, da vida no nosso pálido ponto azul aos mais distantes confins do universo”, disse a dupla em comunicado. “Estamos ansiosos para passar os próximos anos trazendo essa história à vida para audiências de todo o mundo.”

Bernioff e Weiss se juntarão ao roteirista Alexander Woo, da série True Blood, para tirar a empreitada do papel, além de terem como conselheiros o autor Liu Cixin e o tradutor para o inglês Ken Liu. Antecipando críticas, Cixin lançou um comunicado para acalmar os ânimos de quem é contrário à adaptação em idioma inglês de uma saga chinesa: “Eu tenho o mais profundo respeito e a mais profunda fé no time que vai adaptar O Problema dos Três Corpos para a televisão. Decidi contar uma história que transcende tempo, espaço, nações, culturas e raças, uma que nos obriga a considerar o destino da humanidade como um só.”

Antes de ser arrebatada pela Netflix, a série foi disputada pela Amazon Prime Video, que estimou um acordo em torno de 1 bilhão de dólares, segundo o jornal britânico Financial Times em 2018. A bolada superaria até a maior aposta da empresa de Jeff Bezos até hoje, na versão seriada da saga O Senhor dos Anéis.

Personalidades do cinema já foram cotadas para integrar a produção, incluindo o diretor Rian Johnson, de Star Wars: Os Últimos Jedi, a produtora de Game of Thrones Bernadetter Caulfield e até o ator Brad Pitt – não para integrar o elenco, mas pela sua produtora de filmes Plan B Entertainment.

Desde o final de Game of Thrones, a expectativa em cima de novos projetos da dupla de criadores é tremenda. Em 2018, eles anunciaram a produção de uma nova trilogia da saga Star Wars — para no ano seguinte, abandonar o barco. Com O Problema dos Três Corpos, Benioff e Weiss oficializam a guinada para longe dos dragões e do cenário medieval e partem em direção ao nicho da ficção científica – os órfãos da trama de Westeros aguardam ansiosamente.