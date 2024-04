Corpo de Anderson Leonardo será velado neste domingo, 28, no Rio

O velório do cantor e compositor Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, será neste domingo, 28, das 10h às 15h30, na capela 9, do Cemitério Parque Jardim da Saudade, no bairro da Sulacap, zona oeste do Rio de Janeiro. O enterro deve ocorrer logo em seguida.

Dono de umas das vozes mais conhecidas do pagode, sucesso absoluto na década de 1990, vocalista morreu nesta sexta-feira, 26, aos 51 anos, em decorrência de um câncer inguinal, na região da virilha, diagnosticado em 2022.

Entre os sucessos da banda, estão musicas celebradas até hoje como Cilada, Brincadeira de Criança e Dança da Vassoura. Em 2016, para celebrar os mais de 30 anos de carreira, o grupo lançou o álbum Molejo Club, apostando na modernização de suas músicas, ao mesmo tempo em que mantinha o repertório clássico de alto-astral.

A morte do cantor foi anunciada na última sexta, 26. Anderson sofria de câncer desde 2022 e estava internado na UTI do Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.”Nosso guerreiro Anderson Leonardo lutou bravamente, mas foi infelizmente vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao Molejo. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos”, diz o texto publicado nas redes sociais da banda.

A família lamentou a perda de Anderson. Neste sábado, o filho Raphael Phelipe postou um vídeo do cantor em seus redes sociais lembrando o carinho dele com a família. Na mensagem o vocalista diz “Quem tá fora não entra, quem tá dentro não sai. Pergunto ao Rafinha, ‘tá com saudade do papai?’. Saudade do papai e de várias batalhas, manda um beijo também pra minha nora Natália. Tá ligado, meu compadre, não quero que ninguém morra, então cuide de você, da Natália e das cachorras. Mas, quando acordar, por favor, não sai, só se lembra de ligar pro papai. Você sabe como é, então completa daí: Papai é?”.

(Com Agência Brasil)