Como o finado diretor de ‘Ghostbusters’ vai movimentar o mercado da arte

Atualizado em 11 out 2023, 09h55 - Publicado em 11 out 2023, 11h30

Por Amanda Capuano Atualizado em 11 out 2023, 09h55 - Publicado em 11 out 2023, 11h30

Em meados dos anos 1980, o cineasta Ivan Reitman pediu ajuda ao galerista Arne Glimcher para agregar autenticidade a Perigosamente Juntos (1986), uma comédia romântica ambientada no mercado da arte de Nova York. Por recomendação de Glitcher, o filme usou no cenário obras originais emprestadas de galerias e coleções. A incursão artística despertou em Reitman uma paixão pelas artes plásticas, vertendo ele a esposa, Genevieve, em grandes colecionadores. Morto em 2022, o diretor de Os Caça-Fantasmas (1984) deixou um acervo numeroso. Em novembro, parte dessa coleção vai a leilão em Nova York e promete movimentar o mercado da arte com vendas estimadas em até 60 milhões de dólares, cerca de 304 milhões de reais na cotação atual.

Organizado pela tradicional casa de leilões Christie’s, o evento terá como protagonista o quadro Femme Endormie (1934), de Pablo Picasso, que deve arrecadar entre 25 e 35 milhões de dólares. A obra, adquirida diretamente do espólio do cubista, é um retrato Marie-Thérèse Walter, uma das musas do artista, com quem ele teve uma filha. O quadro é um dos três retratos coloridos que o espanhol fez de Marie-Thérèse, e foi exibido publicamente uma única vez.

As outras nove obras da coleção compreendem uma ampla gama de artistas, incluindo Mark Rothko, Willem de Kooning, Jean Dubuffet, Loie Hollowell, Brice Marden, Richard Diebenkorn, Agnes Martin, Joan Snyder e Saul Steinberg, a maioria delas fruto do abstracionismo. “Por mais de quatro décadas, ele e sua esposa, Genevieve, adquiriram uma coleção de arte excepcional que reflete a alegria e a engenhosidade da visão cinematográfica singular de Reitman”, descreveu a empresa no anúncio da venda.

O leilão da coleção de Reitman faz parte da 20th Century Evening Sale (Noite de vendas do séculos XX), que está marcada para acontecer no dia 9 de novembro. Até lá, as obras serão exibidas ao público em Hong Kong, Los Angeles, Paris e Nova York.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga