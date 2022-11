Como Gal Costa se manteve atual com a ajuda de jovens cantores

Os 58 anos de carreira de Gal Costa (1945-2022), morta nesta quarta-feira, 9, aos 77 anos, foram responsáveis por transformá-la em um ícone da música popular brasileira. Até seu último dia, a cantora baiana permaneceu mais contemporânea do que nunca e, provando sua versatilidade, fez diversas parcerias com artistas proeminentes do cenário atual, como Rubel, Marília Mendonça e Tim Bernardes.

Em 2021, Gal Costa lançou o álbum de duetos Nenhuma Dor, só de regravações, para comemorar seus 75 anos. Entre as colaborações estava Rubel, músico carioca de 31 anos que dividiu os vocais com a cantora na canção Coração Vagabundo. Outro nome presente no disco é Tim Bernardes, também de 31 anos, descoberto no trio O Terno, que cantou ao lado de Gal a canção Baby. Além de cantar, o talentoso músico paulistano tocou violão e atuou como arranjador e produtor da música. A aproximação da artista com a juventude também se deu nos palcos. Em seu último show neste ano, no festival de música Coala Festival, Gal Costa se apresentou para 16.000 pessoas ao lado dos dois artistas.

A cantora baiana também se aproximou do “feminejo” ao fazer uma parceria com a rainha da sofrência Marília Mendonça (1995-2021), morta aos 26 anos no ano passado, vítima de um acidente de avião. As duas gravaram, em 2018, a música Cuidado de Longe, que integra o disco A Pele do Futuro. No último 5 de novembro, quando completou-se 1 ano da morte de Marília, Gal havia publicado um vídeo em seu Instagram uma foto ao lado da cantora relembrando a parceria.

Além de revigorar seu repertório como artistas mais jovens, Gal sempre adorou fechar parcerias diversas desde anos anos 1980. Na época, ela regravou a clássica música de Cazuza (1958-1990) Brasil, eternizada na voz da cantora para a abertura da novela Vale Tudo, da Globo. Os dois também interpretaram a canção em shows e em um dueto descontraído para um especial da emissora. Foi também durante uma apresentação em 1994, no Rio de Janeiro, que Gal Costa chocou o Brasil ao performar a música do amigo com os seios de fora.