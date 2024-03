Como chegou ao fim a guerra ideológica entre a Disney e Ron DeSantis

Depois de uma batalha judicial que já durava um ano, Ron DeSantis, governador da Flórida, e a Disney enfim chegaram a um acordo para encerrar a disputa movida por ideologia. O conselho do Distrito de Supervisão de Turismo da Flórida Central, nomeado pelo político para supervisionar as atividades dos parques da empresa de Mickey votou com unanimidade para aprovar uma proposta de acordo na última quarta-feira, 27. “Temos o prazer de pôr fim a todos os litígios pendentes no tribunal estadual da Flórida entre a Disney e o Distrito de Supervisão de Turismo da Flórida Central”, declarou Jeff Vahle, presidente do Walt Disney World Resort, em um comunicado oficial divulgado nesta semana. “Isso é avançar, é isso que a empresa quer fazer”, disse DeSantis em uma entrevista coletiva em Orlando.

Em abril de 2023, a Disney processou Ron DeSantis por iniciar uma campanha de boicote e perseguição à empresa após a mesma ser crítica ao projeto de lei de 2022 Don’t Say Gay (Não Diga Gay, em tradução livre), que visava proibir a discussão de orientação sexual ou identidade de gênero em salas de aula da Flórida. Como resposta, o governador nomeou um conselho para tirar a autonomia da Disney de administrar as operações dos parques e cortando privilégios da empresa, ameaçando aumentar impostos e outras taxas. Na época, o republicano tinha esperança de ser indicado pelo partido para disputa presidencial — mas depois desistiu em meio à disparada de Donald Trump pelo pleito.

Com o acordo, a Disney concordou em revogar medidas que limitavam a autoridade municipal, que queriam barrar a expansão de parques e sua publicidade. Já o conselho consultará a empresa sobre os planos para uso do solo na região onde ficam o conglomerado de parques e resorts. Ainda corre na Justiça americana um processo no âmbito federal, mas a Disney disse que irá suspender a ação por enquanto.

