Com line-up mais do mesmo, Rock in Rio só inova no pop

Com o recente anúncio da cantora Dua Lipa como a nova atração do Rock in Rio, o festival fluminense soma quase metade dos nomes que irão se apresentar na edição que será realizada em setembro de 2022. Tradicionalmente, os organizadores vão revelando aos poucos as atrações, com nomes sendo divulgados até semanas antes da abertura dos portões. Com o que foi divulgado até agora, reforçado pela confirmação de Dua Lipa, já é possível notar que as atrações inéditas virão do pop, sem nenhuma grande surpresa entre os grupos de rock. A cantora britânica é, até o momento, a única da lista que nunca fez shows no Brasil e vai se apresentar no mesmo dia que uma velha conhecida do festival, a cantora baiana Ivete Sangalo.

Quase uma tradição do evento, os organizadores preferem privilegiar grandes atrações já consolidadas no mercado a se arriscar em nomes novos. A estratégia, aliás, é alinhada com um comportamento da maioria do público, que compra os ingressos antecipados antes mesmo de saber quem estará naquele dia — e confia na curadoria dos organizadores.

Ainda nas atrações pop, que são propositalmente anunciadas a conta-gotas, já foram confirmados os artistas Justin Bieber, que nunca cantou no Rock in Rio, e Demi Lovato, que se apresentou apenas na edição portuguesa do evento. Outros nomes como Joss Stone e Alok já se apresentaram no festival no passado.

A falta de surpresas é ainda mais entendiante no dia do metal, com as atrações já totalmente divulgadas. Tradicionalmente, este dia é sempre o último a esgotar os ingressos, daí a estratégia de revelar os nomes o mais cedo possível. Iron Maiden e Sepultura são velhos conhecidos dos frequentadores do Rock in Rio, tendo se apresentado quatro vezes e seis vezes respectivamente no festival, e o Megadeth, que tocou em 1991.

O Rock in Rio ocorrerá nos dias 2, 3, 4, 8, 9 10 e 11 de setembro de 2022, após ter suas datas remarcadas em decorrência da pandemia. A venda de ingressos começa com o Rock in Rio Card a partir do dia 21 de setembro, com a possibilidade do público comprar o ingresso sem saber a programação e só depois escolher o dia em que quer ir. O preço é salgado: 545 reais (inteira).

Confira o line-up do Rock in Rio anunciado até o momento:

Palco Mundo

02/09

Iron Maiden

Dream Theater

Megadeth

Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira

03/09

Post Malone

Marshmello

Jason Derulo

Alok

04/09

Justin Bieber

Demi Lovato

Iza

11/09

Dua Lipa

Ivete Sangalo

Palco Sunset

08/09

Joss Stone

Corinne Bailey Rae

Gloria Groove

Duda Beat