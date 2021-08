Rock in Rio confirma Post Malone, Jason Derulo, Marshmello e Alok

A organização do Rock in Rio anunciou na noite desta terça-feira, 24, mais atrações para o segundo dia do festival. Post Malone, Jason Derulo, Marshmello e o DJ Alok irão tocar no palco Mundo no dia 3 de setembro de 2022.

O rapper Post Malone será a principal atração da noite. Ele já havia se apresentado no Brasil na edição de 2019 do Lollapalooza. O cantor de R&B Jason Derulo já veio ao Brasil diversas vezes, e é conhecido por sucessos como ‘Savage Love’ e ‘Whatcha Say’. Já o DJ mascarado e produtor Marshmallo vem pela segunda vez ao país, depois de uma apresentação em 2017 e é conhecido por parcerias com Demi Lovato e Usher.

Já o brasileiro Alok será o responsável por abrir a noite do Palco Mundo. O DJ acumula feitos importantes em sua carreira como ter sido o primeiro artista nacional a alcançar mais de 1 bilhão de de execuções na plataforma Spotify, além de ter sido eleito em 2019 o 11º melhor DJ do mundo pela revista britânica “DJ Mag”. O artista também é único brasileiro a integrar a lista inédita da Billboard com os 100 melhores da categoria.

No dia 19, a organização já havia confirmado as atrações de outras noites do Rock in Rio. No dia 2 de setembro, Sepultura e a Orquestra Sinfônica Brasileira abrem o Palco Mundo juntos e serão seguidos por Dream Theater, Megadeth e Iron Maiden.

Já o terceiro dia de festival, em 4 de setrmbro, quem abre a noite é a cantora brasileira Iza. Depois dela, vão ao palco Demi Lovato e Justin Bieber. A data ainda tem uma atração a ser confirmada. No dia 11, último dia do evento, Ivete Sangalo irá se apresentar.

O festival está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022 na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A venda do Rock in Rio Card, cartão que equivale a um ingresso antecipado e garante a entrada ao evento antes mesmo da confirmação de todas as bandas e atrações, começa no dia 21 de setembro deste ano.