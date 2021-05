China corta artistas convidados do episódio especial de ‘Friends’

A China censurou o aguardado episódio especial de “Friends”, “The Reunion”, ao cortar as participações de Lady Gaga, Justin Bieber e do grupo sul-coreano BTS. Além disso, o programa foi fatiado e exibido em três partes. A decisão deixou os fãs chineses revoltados e muitos deles protestaram nas redes sociais do país. “Socorro! Nunca vamos mudar? Isso me dá ainda mais vontade de ver as cenas deletadas”, comentou um usuário da plataforma “Weibo”, um misto chinês de Twitter e Facebook.

O governo chinês, na verdade, recorreu a um método ancestral de vingança contra dissidentes e críticos famosos, o cancelamento. Os artistas foram retirados da versão chinesa do episódio porque teriam, de alguma forma, ofendido Pequim no passado.

Lady Gaga, por exemplo, foi impedida de realizar uma turnê pela China depois de ter se reunido com o líder espiritual do Tibete, Dalai Lama, em 2016. Bieber, por sua vez, não pode mais se apresentar no país desde que visitou o polêmico templo Yasukuni, em Tóquio, no ano de 2014, considerado por Pequim um símbolo do imperialismo japonês.

A banda K-Pop BTS acabou na mira das autoridades chinesas no ano passado após um dos integrantes ter mencionado a “história de sofrimento” dos Estados Unidos e da Coreia do Sul na Guerra da Coreia, conflito de 1950 a 1953 no qual americanos e sul-coreanos lutaram juntos contra a Coreia do Norte, comunista, apoiada pela China.

No Brasil, Friends: The Reunion será exibido dia 29 de junho, na estreia da plataforma HBO Max, com legendas em português — e sem cenas cortadas.