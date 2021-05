Reunião de ‘Friends’ atesta o poder da nostalgia; veja trailer

Tão esperado quanto uma boa picada da vacina contra Covid-19, o especial que vai reunir o elenco de Friends ganhou nesta quarta-feira, 19, seu primeiro trailer. Com Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross), a prévia criou a expectativa de que o produto final promete ser melhor do que o esperado.

Tanto se falou por anos sobre um possível reencontro do elenco, seja em um filme ou um episódio especial, continuando a história finalizada em 2004, que pareceu um balde de água fria quando a reunião foi anunciada em um modelo de programa de entrevistas. Pelo que mostra a prévia, porém, percebe-se que o especial acerta em cheio no elemento que fez de Friends nos dias de hoje um fenômeno de audiência: a nostalgia.

Ao invés de uma nova história para ver como estão os personagens 17 anos após o fim, o especial leva os atores ao set da Warner Bros. Studio onde a atração foi filmada por uma década, entre 1994 e 2004. Por lá, eles falam sobre como foi entrar na série (“Esse programa nunca fará de você uma estrela”, disse um agente para Jennifer, tentando dissuadi-la de aceitar o trabalho) e os dramas pessoais que enfrentaram, além de recriar cenas icônicas (como o “my eyes” que Phoebe grita ao ver o novo casal Monica e Chandler).

Friends: The Reunion, que vai contar ainda com participações especiais de celebridades que são fãs e de outros atores do elenco de apoio, entendeu a dimensão da série elevada ao status de religião. Se Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler e Joey são nomes inesquecíveis da cultura pop, foi graças aos seus afinados atores — que, na vida real, também se tornaram personagens amados e difíceis de desapegar. O especial será exibido nos Estados Unidos no dia 27 de maio, e no Brasil em junho, quando chega por aqui o HBO Max (ainda sem data definida).