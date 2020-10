Chef Erick Jacquin e esposa testam positivo para Covid-19

Atualizado em 22 out 2020, 16h26 - Publicado em 22 out 2020, 16h19

O chef francês e jurado do programa MasterChef Erick Jacquin e a esposa Rosângela Menezes testaram positivo para o coronavírus, de acordo com comunicado divulgado pela Band nesta quinta-feira, 22. Apesar do diagnóstico, ambos passam bem e estão assintomáticos, cumprindo a determinação de quarentena. Com isso, as gravações do programa Minha Receita, novo na grade da emissora, estão suspensas.

Através de sua assessoria, Jacquin diz estar “pensando muito em quem pegou essa doença e infelizmente está com sintomas mais graves” e presta, junto a esposa, solidariedade às famílias afetadas pela pandemia. “Vamos vencer juntos essa batalha” Ele ainda ressalta que o episódio que vai ao ar nesta quinta-feira já havia sido gravado há “bastante tempo, portanto, antes do resultado desse último exame”.

Ao longo das gravações de Minha Receita, o chef e sua equipe eram regularmente testados. “Todos que entram nos estúdios são testados semanalmente. Meu nariz e meu braço já não aguentam mais”, disse o francês em entrevista a VEJA, concedida em agosto.