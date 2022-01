Castelo de ‘O Poderoso Chefão’ está à venda por 6 milhões de euros

O magnífico castelo na ilha da Sicília que serviu de locação para o terceiro filme de O Poderoso Chefão foi colocado à venda na Itália por 6 milhões de euros, revelou nesta quarta-feira, 12, a publicação especializada The Art Newspaper. Denominada Castelo da Família Pennisi de Floristella, a propriedade também já foi cenário do longa Aquele Novembro Maravilhoso, do diretor Mauro Bolognini.

Conhecida no longa como Castelo de Don Lucchesi, a edificação fica localizada em Acireale, cidade costeira da Sicília, região que é cenário constante na história de O Poderoso Chefão. O local chegou até o diretor Francis Ford Coppola por intermédio de Gianni Pennisi, então dono do local e amigo próximo do cineasta. Foi Gianni quem guiou Coppola na escolha para os cenários sicilianos que aparecem no terceiro longa da trilogia, incluindo a propriedade que agora está à venda. No filme, o local é cenário para o assassinato do poderoso político Licio Lucchesi (Enzo Robutti), morto sob os arcos da entrada do castelo por um assassino enviado por Michael Corleone (Al Pacino).

Último longa da saga, o filme foi lançado em 1990 e conclui a história fictícia de Michael Corleone e seu império criminoso. O filme também inclui relatos fictícios de dois eventos da vida real: a morte do Papa João Paulo I, em 1978, e o escândalo bancário papal de 1981 a 1982 – na trama, ambos ligados aos negócios de Michael Corleone. Na época, o longa foi indicado a 7 categorias no Oscar, incluindo melhor filme e diretor, mas não levou nenhuma estatueta. Apesar de O Poderoso Chefão ser tido como uma trilogia, Copolla costumava se referir à parte 3 como um epílogo dos filmes anteriores, não uma continuação propriamente dita.

Antes de virar cenário em Hollywood, no entanto, a história do suntuoso conjunto remonta ao final do século XIX, quando o Barão Pennisi contratou o arquiteto siciliano Giuseppe Matricolo para construir uma vila para sua extensa coleção de arte. Com a venda do castelo, parte desse patrimônio também passará para as mãos do novo dono. Um porta-voz da casa de leilões Sotheby’s disse à publicação que o conjunto de afrescos pintado na capela pelo artista Giuseppe Sciuti em 1905 permanecerá no local, assim como o busto de mármore de Pennisi feito pelo escultor Giuseppe Prinzi, que é “parte integrante do castelo” e será incluído na venda.

Além das peças apontadas, a coleção do barão Pennisi para a qual o castelo foi construído contava com 1 600 moedas greco-sicilianas que agora se encontram no Museu Paolo Orsi, em Siracusa. Outras peças que já estiveram no local, incluindo várias pinturas do neto do barão, Paul Pennisi , bem como inúmeras obras decorativas, permanecem na coleção da família, e não estão à venda.

Além do significado histórico para os amantes do cinema, a propriedade oferece um espaço imponente. No total, o espaço se divide em três prédios de dois andares e conta com duas torres. As acomodações incluem 22 quartos, oito banheiros, adega, estúdio de arte, uma biblioteca, uma capela privada e duas varandas com vista para um jardim de 2,1 hectares.

Confira fotos: