Cantora Paula Fernandes relata ter vivido o dia mais difícil de sua vida

A cantora Paula Fernandes, que completa 38 anos hoje, foi vítima de um grave acidente de carro na noite deste sábado, 27. De acordo com o próprio relato da artista, em sua conta no Instagram, ela e o namorado, o empresário Rony Cecconello, capotaram com o carro na Rodovia Castello Branco, quando iam para São Paulo. “Eu ainda não sei bem como eu tô… Eu só sei que tô viva e sei que ontem eu renasci… Esta imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que eu achei que seria o nosso fim”, escreveu na postagem.

Na rede social, a sertaneja detalhou o acidente. Contou que estava dirigindo, quando um carro desgovernado bateu na traseira de seu veículo. No relato, explica que perdeu o controle da direção com a força da batida, que seu carro captou algumas vezes, se arrastando no asfalto até parar. “Muita coisa passou pela minha cabeça naqueles segundos de horror e, quando finalmente parou, eu só queria saber como o Rony estava… E ele estava bem!”. Apesar da gravidade, a cantora machucou um pouco o braço e o namorado teve apenas arranhões.

Ainda muito impactada com o acidente, a cantora relatou ter ganhado o melhor de todos os presentes de aniversário. “Deus me deu de presente a oportunidade de continuar viva! É um recomeço… Obrigada, Deus, por ter nos dado essa chance de ficarmos um tempo aqui na terra. Não sabemos o que poderia ter acontecido”, escreveu.

Ainda em sua postagem na rede social, Paula Fernandes explicou que seu carro ficou destruído por fora, mas funcionou como um “cofre” por dentro, os protegendo. Lembrou que “o cinto de segurança pode salvar a vida de muita gente como salvou a nossa”. E, novamente, se mostrou abalada com o grande susto de ontem à noite: “Eu ainda estou em choque, a cena se repete como filme, sinto taquicardia e medo quando lembro. Foi muito difícil dormir esta noite. Mas a coisa mais importante de todas neste momento é que nós renascemos. Somos gratos por termos sobrevivido a esse acidente.”

Amigos e fãs prestaram solidariedade à artista após a postagem. “Querida amiga, hoje você nasceu de novo. A data ganhou um novo significado. Feliz aniversário! Feliz ressurreição!”, escreveu o padre Fábio de Melo. A atriz Giovanna Antonelli também festejou o fato da sertaneja não ter sofrido nada de grave. “Deus é maravilhoso. Você é abençoada. Aliás, vocês! Amém! Viva a vida!”, disse ela.