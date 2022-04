‘Batman Despertar’ no Spotify leva os super-heróis ao mundo dos podcasts

Daniel Rezende define de forma curiosa o que é uma audiossérie. “É como assistir a um filme com todas as luzes apagadas”, disse o cineasta a VEJA. Ao lado da diretora Marina Santana, Rezende se rendeu ao formato e lança, na próxima terça-feira, 3, a audiossérie Batman Despertar, produção original do Spotify que marca o investimento da plataforma de streaming em podcasts — expandindo a febre dos programas de áudio às tramas de ficção.

Batman Despertar é ainda um promissor início da parceria do Spotify com a DC, para trazer aventuras dos super-heróis da editora aos programas de áudio. O roteiro original, Batman Unburied, é de David S. Goyer, responsável pela trilogia Batman – O Cavaleiro das Trevas, e foi adaptado em oito países: Brasil, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão e México. Em um esforço mundial, com elencos e roteiros adaptados em cada país, a audiossérie vai estrear mundialmente no mesmo dia.

Por aqui, o elenco tem um sabor extra. Com Rocco Pitanga na voz de Bruce Wayne, o Brasil terá, apenas ao lado da versão americana, um Batman negro — nos Estados Unidos, Winston Duke, de Pantera Negra, interpreta o protagonista. “Meu pai [Antônio Pitanga] vem de uma geração na qual muita coisa foi conquistada pelos atores negros com muita dificuldade. Poder presenciar essa mudança, que vem sendo semeada há bastante tempo, é muito legal. Isso vai contribuir de forma muito positiva para as gerações que estão vindo agora, a partir da das minhas filhas”. Além de Rocco, o elenco conta também com Camila Pitanga – é a primeira vez que os irmãos trabalham juntos —, Tainá Muller, Hugo Bonemer e Maria Bopp.

Na narrativa, um serial killer chamado O Ceifador aterroriza Gotham City, enquanto Bruce Wayne, na pele de um patologista forense altamente empático, não tem nenhuma memória de que um dia foi o polêmico vigilante-morcego. Os episódios de cerca de meia hora cada criam uma tensão crescente no ouvinte.

O investimento do Spotify em produções de audiodrama de alcance mundial encontra no Brasil terreno fértil: de acordo com um estudo realizado pela plataforma Cupom Válido em março deste ano, com dados da Statista e da Ibope, o Brasil é o terceiro país que mais consome podcast no mundo. São 30 milhões de ouvintes, sendo o Spotify a plataforma com maior participação no mercado, 25%. Uma outra pesquisa, desenvolvida em 2021 pela Globo em parceria com a Ibope, diz que 57% dos brasileiros entrevistados começaram a ouvir programas em áudio durante a pandemia. Com isso, o Brasil liderou em 2020 o ranking de países com maior crescimento no segmento de produção de podcasts. Além da estreante Batman Despertar, o Spotify também distribui a audiossérie distópica Paciente 63, que já está em sua segunda temporada e foi adaptada da original chilena Caso 63.

A adaptação de Batman Despertar foi um trabalho com muitas etapas de revisão, contou a VEJA Marina Santana. O desafio era aproximar a linguagem do roteiro original da linguagem falada no português. “A gente queria que soasse muito natural dentro do universo do super-herói, e não podia parecer uma versão lida, uma dublagem, ou uma animação”, pondera Rezende. Para Rocco, fazer a voz de Bruce Wayne foi uma batalha. “As palavras têm um sentido muito mais valioso no áudio do que no audiovisual, a história tem de ser contada sem recurso visual, sem trejeitos faciais”, explica. “O áudio possibilita quase o mesmo que um livro: as palavras estão lá, e as imagens estão na sua cabeça”, compara Marina. “A ideia é criar imagens na cabeça do ouvinte, para que cada um veja seu Batman”.