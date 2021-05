Atriz Olympia Dukakis, vencedora do Oscar, morre aos 89 anos

Morreu neste sábado, 1º de maio, a atriz americana Olympia Dukakis, aos 89 anos. Vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo filme Feitiço da Lua (1987), ela faleceu em sua casa na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, de causas não reveladas.

O anúncio da morte de Olympia Dukakis foi feito pelo seu irmão, Apollo Dukakis, em uma postagem no Facebook. “Minha querida irmã, Olympia Dukakis, morreu nesta manhã em Nova York. Após muitos meses com sua saúde debilitada, ela finalmente está em paz com Louis [seu marido]”, escreveu.

Além do Oscar de 1988, Olympia se destacou em filmes como Flores de Aço (1989) e acumulou outras indicações ao Globo de Ouro pela série Sinatra (1992) e ao Emmy por Lucky Day (1991), More Tales of the City (1998) e Joan of Arc (1999). Seu trabalho mais recente foi em 2019, na série de drama Crônicas de San Francisco, disponível na Netflix.