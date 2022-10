Atriz expõe beijo em Cássia Kis, que criticou casais LGBTQIA: ‘Hipocrisia’

Atualizado em 27 out 2022, 20h36 - Publicado em 27 out 2022, 20h16

Por Kelly Miyashiro Atualizado em 27 out 2022, 20h36 - Publicado em 27 out 2022, 20h16

Lúcia Veríssimo expôs uma foto em que aparece aos beijos com Cássia Kis, atriz que criticou casais LGBTQIA+ durante uma live com Leda Nagle na quarta-feira, 27. Nesta quinta, 28, Lúcia compartilhou o registro antigo e alfinetou a intérprete de Cidália em Travessia, atual novela das 9 da Globo. “Meu TBT de hoje vai ser em homenagem à Cassia Kiss. Que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo. Sim, foi de verdade esse beijo. Sim, é a Cássia Kis que está me beijando!”, escreveu a artista na legenda. Diversos famosos apoiaram a exposição. Confira:

A dona da postagem ainda aproveitou para mandar recados usando as hashtags, com mensagens como “não à homofobia”, “não à hiporcrisia”, “chega de mentira”, “viva a diversidade” e “chega de falso moralismo”. “Viva a diversidade”, comentou Maitê Proença, que atualmente namora com Adriana Calcanhoto.

Um dos medalhões da Globo, a atriz Cássia Kis, 64 anos, se tornou a mais recente pedra no sapato da emissora por questões políticas. Apoiadora de Jair Bolsonaro (PL), a veterana fez declarações preconceituosas durante uma entrevista com a apresentadora Leda Nagle. “Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem. Essa ideologia de gênero que já está nas escolas (…) quer destruir a família”, disse ela. Parte do elenco de Travessia, novela de Glória Perez e, ironicamente, protagonizada por Lucy Alves, atriz bissexual.

