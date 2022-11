Atriz de ‘The Crown’ é caçada por stalker e teme pela própria vida

Intérprete da rainha Elizabeth II nas primeiras temporadas de The Crown, Claire Foy está sendo perseguida por um fã obcecado e teme pela própria vida e pela segurança de sua filha. A atriz foi à Justiça conta Jason Penrose, um homem de 49 anos que chegou a ir até a residência de Claire e mandou mais de 1000 emails para a agente da atriz com ameaças de estupro entre 19 de fevereiro de 2021 e 7 de fevereiro de 2022, segundo o The Independent. Ele é julgado pelo crime de perseguição, cuja sentença máxima é de 10 anos de prisão, sob a Lei de Proteção contra Assédio de 1997.

No Tribunal de Magistrados do Tamisa, um promotor acusou Penrose tocou repetidamente a campainha da casa de Claire em 17 de dezembro do ano passado. Naquela noite, o interfone da porta foi atendido pela filha dela, e Penrose disse: “É Jason, estou do lado de fora”. O comportamento tem causando noites de insônia à vítima, que evita compartilhar sua localização nas redes sociais por medo de ser rastreada pelo fã obcecado. “A senhora Foy foi alvo do Sr. Penrose em um comportamento persistente, indesejado, fixado e obsessivo que era intrusivo devido às suas crenças delirantes. O senhor Penrose estava alegando que ela estava interessada nele romanticamente e ele acreditava que ela gostaria de estrelar um filme que ele estava planejando fazer”, disse o promotor Varinder Hayre.

Nos emails enviados à agente da atriz, o assediador afirmava ser um roteirista com um contrato de 20 milhões de dólares com a Warner Bros. e que queria Claire Foy em seu filme de ficção científica. Ele também tentou falar com ela pelo LinkedIn e Instagram, e até com a irmã da atriz por email.

“Suas tentativas implacáveis ​​de entrar em contato comigo são tão traumáticas. Toda vez que eu acho que isso é resolvido, não é. Sinto que não há nada que o impeça de entrar em contato comigo, ele afetou todos os aspectos da minha vida”, lamentou a atriz em uma carta escrita ao tribunal. Ela ganhou uma ordem de restrição contra Penrose.

Claire Foy ganhou um Globo de Ouro, dois Emmy Awards e dois Screen Actors Guild Awards por The Crown.