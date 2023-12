Ator de ‘Ou Tudo ou Nada’, Tom Wilkinson morre aos 75 anos

Indicado ao Oscar duas vezes e conhecido por ser um ator versátil, o britânico Tom Wilkinson morreu neste sábado, 30, aos 75 anos. Em comunicado divulgado por seu agente, a família informou que ele morreu repentinamente em casa quando estava com a esposa, Diana Hardcastle, e outros familiares. Wilkinson atuou nos filmes Entre Quatro Paredes e Conduta de Risco, que renderam as indicações à premiação da Academia, e também em Ou Tudo ou Nada e Shakespeare Apaixonado, além de produções para a televisão.

A causa da morte não foi divulgada e a nota solicitava, a pedido da família, “privacidade neste momento”. Ele e Diana eram casados desde 1988 e chegaram a contracenar juntos em The House em 1984. Eles tinham duas filhas

Ao longo de sua carreira, o ator participou de filmes e séries que exigiam mergulhos nas emoções humanas. Assim, foi possível vê-lo como uma figura colérica e obsessiva em Wilde e também como um comovente pai em Entre Quatro Paredes, segundo a Enciclopédia do Cinema Britânico. À publicação, nos anos 2000, ele humildemente se definiu como “um ator de sucesso moderado por 25 anos”.

Por suas atuações, recebeu seis indicações ao BAFTA, premiação da Academia Britânica de Cinema, e recebeu o reconhecimento em 1998 por Ou Tudo Ou Nada. Recebeu ainda um Emmy e um Globo de Ouro no ano de 2009 pela série John Adams, onde interpretou o político, inventor e diplomata americano Benjamin Franklin (1706-1790).

Também britânico, o ator Phil Davis se manifestou no X, antigo Twitter, e se declarou fã de Wilkinson. “Maravilhoso, poderoso, delicado e extremamente inteligente. Um dos melhores”, escreveu.

Aneurin Barnard, que contracenou com o ator em 2018 na comédia Morto em uma semana (ou seu dinheiro de volta), também usou a rede social para homenageá-lo e compartilhou uma foto com Wilkinson.

I am very sad to hear the passing of Tom Wilkinson. I had a very great time getting to know him and working with him. One of our wonderful legends that we say goodbye to. Bye for now Tom x pic.twitter.com/zh2JImXgeK

