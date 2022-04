Anitta volta a chamar a atenção, desta vez exaltando o Brasil e a favela

Depois de chegar ao topo do Spotify global e do ranking da Billboard, Anitta voltou a chamar a atenção da mídia mundial nesta sexta-feira, 15, exaltando o Brasil, a favela e o funk. Com um top e shortinho nas cores da bandeira nacional – um dos três looks que usou ao longo do show – a cantora entrou de moto no palco que tinha um cenário que lembrava os morros cariocas. O rapper Snoop Dogg foi escalado para participar do início da apresentação e foi quem anunciou a artista ao público. Em seguida, ele cantou “Onda Diferente” junto com Anitta, levando ao delírio o público na Califórnia, onde acontece o festival.

A homenagem de Anitta ao Brasil e ao Rio de Janeiro teve uma produção digna dos astros mundiais. O cenário do início do show da cantora foi idealizado pelo arquieto Joe Rohde que assina, entre outros, boa parte do visual do parque Animal Kingdom, no complexo da Disney, em Orlando. Durante sua apresentação, a cenografia foi sendo alterada e, além da homenagem a favela, também imitou “paredões” de som.

Em sua empreitada de levar o funk ao mundo, Anitta ainda contou com a participação da rapper Saweetie, que cantou o hit “Faking Love” ao lado com a brasileira. Na lista de músicas apresentadas, claro, não faltou o fenômeno “Envolver”, que alçou a cantora carioca ao topo da lista da Billboard e ao topo do Spotify Global, feito registrado no último dia 25 de março.

A apresentação de Anitta enfatizando a música brasileira e latina, que durou 45 minutos, ganhou o destaque da imprensa internacional. O jornal Los Angeles Times, por exemplo, chamou a artista de a “maior atração brasileira no mundo atualmente”, E foi além: escreveu que ela “trouxe um gostinho do Rio para o palco do Coachella”. Durante o show, a cantora apresentou um repertório variado, que foi do hit “Movimento da Sanfoninha” ao clássico “Garota de Ipanema”.

O Brasil está em alta no Coachella. Além de Anitta, o principal festival de música pop do mundo terá Pabllo Vittar hoje subindo ao palco.