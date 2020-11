Acusado de machismo, Porta dos Fundos tira do ar esquete sobre vereadora

O canal de humor Porta dos Fundos tirou do ar um esquete batizado de Yollanda Vereadora, após ser acusado de machismo e provocar a revolta da vereadora Indiara Barbosa (partido Novo), a mais votada para a Câmara Municipal de Curitiba nas últimas eleições.

O vídeo satírico mostra a personagem Yollanda, interpretada pelo humorista Joel Vieira, como uma mulher fogosa, que conquistou o maior número de votos nas eleições curitibanas após vazar nudes em uma festinha do Novo. No Twitter, Indiara repudiou o vídeo, afirmando ser uma pena que o Porta dos Fundos associasse o sucesso de uma mulher a conotações sexuais.

Em resposta, o canal optou por tirar o vídeo do ar. “O Porta dos Fundos reconhece que o vídeo Yollanda Vereadora não condiz com o que acredita e, por isso, optou por tirá-lo de seus canais”, diz comunicado oficial divulgado à imprensa. “A personagem já existe há nove anos — uma senhora que preza pela sua liberdade sexual — e é totalmente fictícia. Em nenhum momento o Porta dos Fundos tentou parodiar ou fazer graça com qualquer pessoa real. O Porta dos Fundos acredita que o Brasil precisa de mais mulheres em cargos públicos e agradece a sua comunidade por estar sempre trocando e crescendo juntos.”