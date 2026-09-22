A trajetória de separações e polêmicas da dupla Rick e Renner

O desaparecimento do helicóptero que levava Rick, 59, da dupla com Renner, 54, em Santa Catarina, colocou novamente a história dos sertanejos no centro das atenções. Os dois, que completam 40 anos de parceria em 2026, construíram uma das trajetórias mais longas do sertanejo, mas também enfrentaram separações e episódios polêmicos ao longo da carreira.

A parceria começou em 1986, quando Rick e Renner passaram a se apresentar juntos em bares e casas noturnas. O primeiro disco oficial saiu em 1992, mas a dupla alcançou projeção nacional alguns anos depois, especialmente com Ela é Demais (1998). Outros sucessos, como Nos Bares da Cidade, Filha e Nóis Tropica, Mas Não Cai, ajudaram a consolidar os dois no sertanejo romântico.

Depois de mais de duas décadas juntos, Rick e Renner anunciaram o fim da parceria entre 2010 e 2012. Rick passou a investir na carreira solo, enquanto Renner também seguiu seu próprio caminho na música. Os dois voltaram a trabalhar juntos em 2012.

Um dos episódios mais marcantes e polêmicos da trajetória ocorreu em 2001, quando Renner se envolveu em um acidente de trânsito na rodovia entre Piracicaba e Campinas. O carro que dirigia atravessou a pista e colidiu com uma motocicleta. O casal que estava na moto morreu. Anos depois, o cantor foi condenado ao pagamento de indenização à família das vítimas. Em 2014, Renner voltou a se envolver em uma ocorrência de trânsito. Ele foi detido após dirigir embriagado e bater o carro contra dois postes em São Paulo.

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Pouco depois dos episódios, a parceria chegou novamente ao fim. Rick chegou a declarar publicamente que havia conversado diversas vezes com o colega sobre o comportamento e que precisava preservar sua tranquilidade. A dupla ficou separada entre 2015 e 2018, período em que ambos voltaram a investir em projetos próprios. Em agosto de 2018, eles anunciaram uma reunião e chegaram a realizar a turnê Seguir em Frente, com apresentações no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Japão e Europa. Desde então, voltaram a dividir os palcos. Neste ano, a dupla focou a agenda de shows na celebração de quatro décadas de carreira. A apresentação mais recente dos dois ocorreu no sábado, 19, em Sorriso (MT). Um novo show estava previsto para quinta-feira, 24, em Edealina (GO).

Rick está desaparecido desde segunda-feira, 21, quando um helicóptero decolou de Porto Belo com destino a São Joaquim e perdeu contato durante o trajeto. Além do cantor e do piloto, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares. As equipes de resgate seguem as buscas nesta terça-feira, 22.

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