O motivo que fez Renner não embarcar no helicóptero com Rick

A ausência de Renner chamou a atenção dos fãs após o helicóptero que levava seu parceiro de dupla, Rick, desaparecer na Serra de Santa Catarina. Segundo a assessoria dos sertanejos, os dois não tinham nenhum compromisso profissional juntos nesta segunda-feira, 21. Por isso, Renner não acompanhou o cantor na viagem. O voo fazia parte de um compromisso pessoal de Rick e não estava relacionado à agenda oficial da dupla, que tem 40 anos de parceria. O cantor viajava acompanhado do empresário Bruno Avelar, além de um videomaker e o piloto.

A aeronave, um Bell 430, decolou de Porto Belo com destino a São Joaquim e perdeu contato durante o trajeto. As buscas entraram no segundo dia nesta terça-feira, 22, com equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Defesa Civil, Polícia Militar e Força Aérea Brasileira (FAB). Os trabalhos estão concentrados na região de Urubici e em outro ponto próximo a São Joaquim, onde foi registrado o último sinal de celular de um dos ocupantes. Até o momento, a aeronave não foi localizada oficialmente.

Nas redes sociais, Renner se manifestou sobre o desaparecimento. “Neste momento de angústia e incerteza, nos unimos em pensamentos positivos e orações para a busca do helicóptero que estava transportando o Rick. Que as equipes de busca tenham força, sabedoria e que boas notícias cheguem o quanto antes. Vamos manter a fé e a esperança. Que Deus proteja o Rick e todos os envolvidos. Pedimos a todos que se juntem em oração neste momento”, afirmou. O perfil oficial da dupla também pediu cautela com informações não confirmadas enquanto as equipes seguem mobilizadas.

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