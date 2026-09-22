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Cultura

O motivo que fez Renner não embarcar no helicóptero com Rick

Cantor estava em helicóptero que desapareceu em Santa Catarina

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 11h11 | Atualizado em 22 set 2026, 11h33
Dois homens sorrindo para a câmera, um careca com barba grisalha e camisa preta de mangas compridas, e outro com cabelo escuro e camisa preta estampada com folhas verdes e amarelas
Dupla sertaneja Rick & Renner (./Divulgação)
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A ausência de Renner chamou a atenção dos fãs após o helicóptero que levava seu parceiro de dupla, Rick, desaparecer na Serra de Santa Catarina. Segundo a assessoria dos sertanejos, os dois não tinham nenhum compromisso profissional juntos nesta segunda-feira, 21. Por isso, Renner não acompanhou o cantor na viagem. O voo fazia parte de um compromisso pessoal de Rick e não estava relacionado à agenda oficial da dupla, que tem 40 anos de parceria. O cantor viajava acompanhado do empresário Bruno Avelar, além de um videomaker e o piloto.

A aeronave, um Bell 430, decolou de Porto Belo com destino a São Joaquim e perdeu contato durante o trajeto. As buscas entraram no segundo dia nesta terça-feira, 22, com equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Defesa Civil, Polícia Militar e Força Aérea Brasileira (FAB). Os trabalhos estão concentrados na região de Urubici e em outro ponto próximo a São Joaquim, onde foi registrado o último sinal de celular de um dos ocupantes. Até o momento, a aeronave não foi localizada oficialmente.

Nas redes sociais, Renner se manifestou sobre o desaparecimento. “Neste momento de angústia e incerteza, nos unimos em pensamentos positivos e orações para a busca do helicóptero que estava transportando o Rick. Que as equipes de busca tenham força, sabedoria e que boas notícias cheguem o quanto antes. Vamos manter a fé e a esperança. Que Deus proteja o Rick e todos os envolvidos. Pedimos a todos que se juntem em oração neste momento”, afirmou. O perfil oficial da dupla também pediu cautela com informações não confirmadas enquanto as equipes seguem mobilizadas.

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