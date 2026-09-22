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Cultura

Equipe de Rick se pronuncia após desaparecimento de helicóptero e faz pedido

Cantor estava em aeronave que sumiu em Santa Catarina

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 08h46 | Atualizado em 22 set 2026, 11h03
Homem careca de pele morena e barba grisalha, vestindo camiseta preta, olhando sério para a câmera, com cortinas marrons e luzes desfocadas ao fundo
Cantor Rick, da dupla com Renner (./Divulgação)
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Equipe de Rick se pronuncia após desaparecimento de helicóptero e faz pedido Priorizar nos meus resultados Google

A equipe do cantor Rick, da dupla com Renner, se manifestou na manhã desta terça-feira, 22 sobre o desaparecimento do helicóptero em que o artista estava, em Santa Catarina. Em comunicado publicado nas redes sociais, a assessoria informou que as buscas continuam e pediu que informações não confirmadas não sejam compartilhadas.

“Seguimos aguardando informações oficiais sobre a localização da aeronave e de todos os seus ocupantes”, afirmou a equipe. Segundo o comunicado, os familiares acompanham as atualizações junto às autoridades e as equipes responsáveis pelas buscas permanecem mobilizadas.

Ao final da mensagem, a assessoria reforçou o pedido para que notícias não confirmadas não sejam compartilhadas. “Pedimos, por respeito às famílias e a todos os envolvidos, que não sejam compartilhadas informações não confirmadas. Agradecemos profundamente todas as mensagens, orações e manifestações de carinho recebidas. Seguimos unidos em oração e com esperança”, declarou.

A aeronave desapareceu na segunda-feira, 21, durante um voo com origem em Porto Belo e destino a São Joaquim, na Serra catarinense. Além de Rick, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar e outras duas pessoas. As operações envolvem o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e a Força Aérea Brasileira (FAB). As condições de chuva e baixa visibilidade na região dificultam os trabalhos. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o que aconteceu com a aeronave.

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