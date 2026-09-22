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Cultura

Quem é Bruno Avelar, empresário que embarcou em helicóptero com Rick

Aeronave desapareceu, nesta segunda-feira, 21, durante um voo em Santa Catarina

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 09h37 | Atualizado em 22 set 2026, 09h57
Homem de pele morena clara, cabelo escuro com corte degradê, usando óculos de armação preta, blazer azul e camisa branca, sorri levemente para a câmera. Ao fundo, uma estante com livros e objetos decorativos
Empresário Bruno Avelar (Instagram/Reprodução)
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O empresário mineiro Bruno Avelar, de 41 anos, está entre os ocupantes do helicóptero que desapareceu na tarde de segunda-feira, 21, durante um voo em Santa Catarina. A aeronave saiu de Porto Belo com destino a São Joaquim e perdeu comunicação durante o trajeto. As buscas são realizadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Natural de Belo Horizonte, Avelar atua como empresário, influenciador, escritor e palestrante e ganhou projeção principalmente por trabalhos relacionados a networking e empreendedorismo. Ele é fundador do projeto O Poder do Network, voltado a eventos, conexões profissionais e mentorias. O empresário também mantém relação próxima com Neymar e a família do jogador. Ele participou como apresentador de eventos do Instituto Projeto Neymar Jr. e esteve envolvido em atividades relacionadas ao instituto nos últimos anos.

Nas redes sociais, onde reúne mais de 650 mil seguidores, Bruno costuma compartilhar registros de viagens, palestras e encontros com empresários e celebridades. Na manhã de segunda-feira, o cantor Rick, que também estava na aeronave, publicou imagens em que aparece ao lado de Avelar antes do embarque.

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Bruno Avelar também faz parte do grupo de conselheiros da campanha de Augusto Cury, candidato do Avante à Presidência da República nas eleições de 2026. Após o ocorrido, Cury se manifestou por meio de um vídeo. “Torcendo por você Bruno, para que nada tenha acontecido, você sabe o tanto de respeito que tenho por você e por todo seu time de influenciadores e todo projeto que você desenvolve para estimular as pessoas a serem empreendedoras”, afirmou.

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O veículo desaparecido é um Bell 430, de matrícula PP-MGR, pertencente à empresa JTA Empreendimentos e Urbanismo. Segundo a companhia, o helicóptero havia sido emprestado para Avelar e Rick, que seriam amigos próximos do proprietário. A empresa ressaltou que, até então, não havia confirmação de acidente e pediu cautela com informações não verificadas.

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Além de Avelar e Rick, também estavam no helicóptero um videomaker e o piloto. As equipes de resgate inicialmente procuraram a aeronave na localidade de Vacas Gordas, em Urubici, mas, sem encontrar vestígios, direcionaram os trabalhos para a região do último sinal registrado por um dos ocupantes, próximo a São Joaquim. As buscas continuam nesta terça-feira, 22.

Após o desaparecimento, Lívia Avelar, esposa de Bruno, fez um desabafo sobre as buscas pelo helicóptero. “Seguimos incansavelmente nas buscas. Foram reforçadas as equipes em solo e mais aeronaves estão vindo. Ainda não temos nenhuma informação do que e seguimos crendo que eles estão seguros aguardando socorro”, disse.

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