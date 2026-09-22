Quem é Bruno Avelar, empresário que embarcou em helicóptero com Rick

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O empresário Bruno Avelar, de 41 anos, está entre os ocupantes do helicóptero desaparecido em Santa Catarina. Conhecido por seu trabalho em networking e empreendedorismo, e por sua ligação com Neymar, Avelar voava com o cantor Rick e outras duas pessoas. As buscas por Bombeiros e FAB continuam, enquanto a família aguarda informações.

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O empresário mineiro Bruno Avelar, de 41 anos, está entre os ocupantes do helicóptero que desapareceu na tarde de segunda-feira, 21, durante um voo em Santa Catarina. A aeronave saiu de Porto Belo com destino a São Joaquim e perdeu comunicação durante o trajeto. As buscas são realizadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Natural de Belo Horizonte, Avelar atua como empresário, influenciador, escritor e palestrante e ganhou projeção principalmente por trabalhos relacionados a networking e empreendedorismo. Ele é fundador do projeto O Poder do Network, voltado a eventos, conexões profissionais e mentorias. O empresário também mantém relação próxima com Neymar e a família do jogador. Ele participou como apresentador de eventos do Instituto Projeto Neymar Jr. e esteve envolvido em atividades relacionadas ao instituto nos últimos anos.

Nas redes sociais, onde reúne mais de 650 mil seguidores, Bruno costuma compartilhar registros de viagens, palestras e encontros com empresários e celebridades. Na manhã de segunda-feira, o cantor Rick, que também estava na aeronave, publicou imagens em que aparece ao lado de Avelar antes do embarque.

Bruno Avelar também faz parte do grupo de conselheiros da campanha de Augusto Cury, candidato do Avante à Presidência da República nas eleições de 2026. Após o ocorrido, Cury se manifestou por meio de um vídeo. “Torcendo por você Bruno, para que nada tenha acontecido, você sabe o tanto de respeito que tenho por você e por todo seu time de influenciadores e todo projeto que você desenvolve para estimular as pessoas a serem empreendedoras”, afirmou.

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O veículo desaparecido é um Bell 430, de matrícula PP-MGR, pertencente à empresa JTA Empreendimentos e Urbanismo. Segundo a companhia, o helicóptero havia sido emprestado para Avelar e Rick, que seriam amigos próximos do proprietário. A empresa ressaltou que, até então, não havia confirmação de acidente e pediu cautela com informações não verificadas.

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Além de Avelar e Rick, também estavam no helicóptero um videomaker e o piloto. As equipes de resgate inicialmente procuraram a aeronave na localidade de Vacas Gordas, em Urubici, mas, sem encontrar vestígios, direcionaram os trabalhos para a região do último sinal registrado por um dos ocupantes, próximo a São Joaquim. As buscas continuam nesta terça-feira, 22.

Após o desaparecimento, Lívia Avelar, esposa de Bruno, fez um desabafo sobre as buscas pelo helicóptero. “Seguimos incansavelmente nas buscas. Foram reforçadas as equipes em solo e mais aeronaves estão vindo. Ainda não temos nenhuma informação do que e seguimos crendo que eles estão seguros aguardando socorro”, disse.

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