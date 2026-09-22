Bruno Avelar, empresário que estava em helicóptero com Rick, morre aos 41 anos

O empresário Bruno Avelar morreu na última segunda-feira, 21, após a queda de um helicóptero em Santa Catarina. Aos 41 anos, Avelar estava acompanhado de Rick, da dupla Rick & Renner, em uma viagem de Porto Belo, no litoral, até São Joaquim, na serra catarinense. Conhecido por trabalhar com network estratégico e ter conexões no mundo dos negócios, Avelar atuava como apresentador dos leilões do Instituto Projeto Neymar Jr.

Bruno Avelar havia se casado há um mês com sua esposa, Lívia, em uma cerimônia em Mangaratiba que contou com a presença da ex-BBB Gabi Martins.

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