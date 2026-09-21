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Cultura

Quem é Rick, cantor sertanejo que estava em helicóptero que desapareceu

Ao lado de Renner, cantor fez sucesso nos anos 1990

Por Giovanna Fraguito 21 set 2026, 19h31 | Atualizado em 22 set 2026, 11h02
Homem careca de barba branca, camisa preta e fone de ouvido, cantando em microfone e tocando violão em palco escuro
Rick Sollo, da dupla com Renner, estava em helicóptero que desapareceu  (Reprodução/Instagram)
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O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, embarcou em helicóptero que desapareceu nesta segunda-feira, 21, em Santa Catarina, segundo a assessoria do artista. A procura é feita na região de Urubici, na Serra do estado. Ainda nesta segunda-feira, Rick publicou um vídeo nas redes sociais em frente a uma aeronave.

A dupla Rick e Renner foi formada nos anos 1980, em Brasília, e começou a fazer sucesso nos anos 1990. Entre os principais sucessos estão: Ela é demais (do refrão “uma deusa, uma louca, uma feiticeira”) e Nos bares da cidade. Eles começaram a carreira se apresentando em bares e chegaram a gravar um LP independente. A dupla recebeu ajuda de Zezé Di Camargo e Luciano, que os apresentaram ao produtor Manoel Nenzinho Pinto.

Até 2007, Rick e Renner já haviam vendido mais de 7 milhões de discos e realizavam, em média, 150 shows por ano. Já no fim de 2010, eles anunciaram o interrompimento do trabalho da dupla, após uma trajetória de 25 anos. Após 8 anos separados, a dupla voltou a trabalhar junta em 2018.

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