A saga da pintura sumida por 99 anos que deve arrecadar milhões em leilão

Lula chantageia a Vale para dar cargo a Mantega, diz Maílson da Nóbrega

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta sexta-feira, 26. O feriado de aniversário de São Paulo foi tranquilo apenas no trânsito da cidade. No mercado, o dia foi agitado. A companhia aérea Gol entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, o chamado Chapter 11 por lá. A empresa acumula 20 bilhões de reais em dívidas. As ações caíram 3% no pregão de ontem, enquanto a Azul disparou 6%. Além disso, crescem as especulações de que o governo vai tentar indicar o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega para a presidência da mineradora Vale. Importante ressaltar que a empresa foi privatizada há mais de 30 anos e que o governo não tem mais qualquer participação acionária na companhia — apenas indiretamente por meio dos 8% da Previ, percentual insuficiente para indicação ao cargo. A mineradora foi multada em 47 bilhões de reais pelo desastre em Brumadinho, que ontem completou cinco anos. Diego Gimenes entrevista Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e colunista de VEJA.