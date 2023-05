A homenagem de Tom Brady e Gisele Bündchen no dia das mães

Ex-marido de Gisele Bündchen, Tom Brady publicou no Instagram uma homenagem às mulheres que marcaram sua vida neste dias das mães. Entre as homenageadas estava a modelo brasileira, mãe de Vivian e Benjamin, filhos do jogador.

“Feliz Dia das Mães para todas estas mulheres incríveis que deram tanto à nossa família ao longo das suas vidas. Obrigado a todos pelo amor, compaixão e gentileza, e por darem um exemplo tão incrível para todos os nossos pequenos”, escreveu na legenda.

Em outubro de 2022, Gisele anunciou seu divórcio de Tom Brady, com quem estava casada desde 2009. A top model confirmou a separação por um post nos Stories do Instagram. “É com muita gratidão pelo nosso tempo juntos que Tom e eu assinamos nosso divórcio de forma amigável. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração”, escreveu a brasileira.

Os dois têm dois filhos juntos: Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9. O jogador de futebol americano também é pai de John, fruto de um relacionamento anterior a Gisele.

Confira a homenagem de Brady: