A força da leoa: mãe de Paulo Gustavo brilha no streaming e na TV aberta

Há dez anos, o Brasil conheceu aquela que se tornaria uma personagem onipresente da comédia nacional: Dona Hermínia, a mãe de família com bobes nos cabelos e uma atitude tão singular quanto universal. O ator e humorista Paulo Gustavo nunca omitiu que a inspiração do fenômeno Minha Mãe É uma Peça era sua mãe, Déa Lúcia Amaral — que mais tarde foi levada por ele para os palcos ao redor do Brasil num show musical. Filho da Mãe, documentário que acaba de chegar à Amazon Prime Video, expõe os bastidores desse último trabalho do ator e revela a força da matriarca. Mais de um ano e meio após a morte trágica de Paulo Gustavo em decorrência da Covid-19, em maio de 2021, dona Déa, 75 anos, honra os passos do filho e conquista espaço na TV enquanto remenda o coração.

Convidada por Luciano Huck para uma participação em seu Domingão, como jurada do Dança dos Famosos, Déa brincou, cantou e chamou atenção. Era a Hermínia real falando com o povo. Virou, assim, presença fixa do quadro Acredite em Quem Quiser, roubando a cena de figuras manjadas como Lívia Andrade e padre Fábio de Melo. Ganhou, também, um espaço só seu para dar conselhos aos espectadores: “Pode isso, dona Déa?”, perguntam eles ao revelar seus problemas. Debochada ou sensível, Déa responde a dilemas que vão desde como lidar com o ronco do marido até como uma mãe pode lutar ao lado de seu filho LGBTQIA+.

Paulo Gustavo sempre soube do talento de Déa. A admiração e a natureza provocativa da relação entre os dois são retratadas no documentário da Amazon, que também revisita a carreira e a vida pessoal de Paulo Gustavo por meio de depoimentos de familiares e amigos e de vídeos de seu passado. Susana Garcia, diretora do projeto e de Minha Mãe É uma Peça 3, além de melhor amiga do ator, descreve a produção como um registro do “humor com amor” que ele representava. Susana esteve ao lado do amigo em seus últimos momentos. “Uma forma de superar o luto é através da ação. Déa estar trabalhando é uma vivência fundamental para ela. Tenho certeza de que Paulo Gustavo está aplaudindo”, afirma Susana.

Apesar de esbanjar alegria na programação dominical, Déa não esconde que juntar os cacos da perda é tarefa árdua. “É difícil perder um filho. E ele era muito intenso para todos. Se não fosse minha fé, estaria tudo perdido para mim. Meus netos, Romeu e Gael, também me dão muita força. Vejo Paulo nos dois”, contou ela a VEJA, com olhos marejados. No espetáculo, o ator vibrava com a mãe. Certa vez comentou, cheio de orgulho, que Déa havia brilhado mais que ele em cena. “Ela consegue, numa mesma frase, ir da emoção à risada. Não é à toa que Paulo saiu genial daquele jeito”, brinca Susana.

Mesmo que houvesse receio em deixá-la participar do mundo traiçoeiro da fama, o humorista queria que todos fossem testemunhas do carisma da mãe. Ao levar Déa para teatros e arenas, possibilitou que ela realizasse o sonho antigo de cantar para grandes plateias. Por quase trinta anos, Déa fez bicos como cantora da noite, e adorava. “Eu dizia: trabalho de dia para comer de noite, e canto na noite para comer de dia”, afirma. Ela buscou refúgio no ofício após se separar do marido, frequentando uma seresta em sua vizinhança. Um dia, um músico a convidou para cantar. Depois de certa resistência, ela ficou em pé e soltou a voz de vez.

Já a atual carreira na televisão é algo que Déa nem imaginava: “Não me senti e não me sinto uma estrela. Fiz palhaçada no quadro, todo mundo riu, e fui ficando”. Ela foi até apelidada de “a nova Dercy Gonçalves” — embora, ao contrário da humorista, não goste de falar palavrão ao vivo. Eis que as cortinas que um dia se abriram para Dona Hermínia agora revelam a mãe leoa original.

Publicado em VEJA de 21 de dezembro de 2022, edição nº 2820

