A festa dos cigarros eletrônicos na Sapucaí

Uma mania toma conta dos camarotes no Sambódromo do Rio de Janeiro: os vaporizadores. Além de todas as regalias, como vista privilegiada, show exclusivos, comida liberada e open bar, a festa só parece completa com os cigarros eletrônicos, que acabam por formar uma névoa aromática que envolve o ambiente e deixa tudo com cheiro de fruta.

Fica até difícil acreditar que a venda dos vaporizadores é proibida no Brasil. Sem qualquer constrangimento, o público, em sua maioria jovens, ostenta o dispositivo como símbolo de glamour. O uso acontece, inclusive, em espaços fechados, como pistas de dança.

No Nosso Camarote, um dos mais badalados da Sapucaí, que contou com a presença de nomes como Juliana Paes, Yasmin Brunet, José Loreto, Fábio Porchat, Dani Calabresa e Marcos Veras, era impossível não ter as narinas invadidas pela fumaça. Em outros locais VIPs, como o camarote Arpoador, era possível adquirir na hora um e-cigarette pra chamar de seu.

Ao que parece, os nada inofensivos cigarros eletrônicos já estão incluídos nas entrelinhas nas festas dos mais endinheirados.