A bolada milionária que quadro de Klimt deve arrecadar em leilão

O último retrato pintado pelo austríaco Gustav Klimt vai a leilão no final de junho, e pode arrecadar até 65 milhões de libras (ou cerca de 400 milhões de reais), projetou a Sotheby’s ao jornal The Guardian. “Dame mit Fächer é o último retrato que Gustav Klimt concluiu antes de sua morte prematura, quando ainda estava no auge artístico”, disse Helena Newman, diretora mundial de arte impressionista e moderna da Sotheby’s.

Nomeado como Senhora com um leque, em tradução livre, a obra estava sobre um cavalete no estúdio de Klimt quando o pintor morreu inesperadamente de um derrame e pneumonia em 1918, aos 55 anos. A mulher retratada é desconhecida, mas o quadro com fundo vívido de flores e pássaros reflete o fascínio de Klimt pela arte e cultura chinesa e japonesa, que permeava sua vida.

Pintada em uma tela de 1 metro quadrado, a peça foi adquirido logo após a morte de Klimt por Erwin Böhler, um industrial vienense e amigo próximo do artista e é até hoje um dos poucos retratos do austríaco que permanece em mãos privadas — os atuais proprietários adquiriram a peça há cerca de 30 anos.