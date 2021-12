5 livros de autoras mulheres que vão virar filmes em 2022

Na próxima sexta-feira, 31, estreia na Netflix A Filha Perdida, aguardado longa de Maggie Gyllenhaal que fez sucesso na temporada de festivais europeus. Baseado no livro homônimo de Elena Ferrante, o filme é estrelado por Olivia Colman, que dá vida à professora universitária Leda, uma mãe solitária que vai passar um tempo na Itália após suas filhas optarem por viver com o pai. O filme chega rodeado de expectativas não só pela boa recepção da crítica, mas também por trazer a assinatura da misteriosa autora italiana, conhecida por criar protagonistas intensas, humanas e falhas. O filme é um prenúncio para 2022, que trará para as telas diversas adaptações de livros assinados por escritoras mulheres e com fortes personagens femininas. Confira abaixo alguns títulos para ficar de olho.

Morte no Nilo, de Agatha Christie

Inicialmente programada para 2020, a sequência de Assassinato no Expresso do Oriente chega aos cinemas em 10 de fevereiro de 2022. A trama é uma das mais famosas da rainha do crime e segue o assassinato de uma jovem envolvida em um triângulo amoroso a bordo de uma embarcação que navega pelo Rio Nilo, no Egito. Lançado em 1937, o livro, como boa parte das obras de Agatha, narra a saga do célebre detetive Hercule Poirot para desvendar o mistério em meio a muitos suspeitos. Na adaptação, Kenneth Branagh retorna à pele do famoso detetive, Gal Gadot, Armie Hammer, Letitia Wright e Emma Mackey também compõem o elenco.

Em Águas Profundas, de Patricia Highsmith

O thriller erótico protagonizado por Ben Affleck e Ana de Armas está previsto para estrear no Prime Video, da Amazon, em 2022, mas ainda não tem data definida. Na trama adaptada do sucesso da americana Patricia Highsmith (1921-1995), a mesma de O Talentoso Ripley, Vic (Ben Affleck) e Melinda (Ana de Armas) tentam salvar o casamento com jogos psicológicos e a abertura do relacionamento, mas a vida do casal foge do controle quando pessoas conectadas a eles começam a morrer misteriosamente.

Um Lugar Bem Longe Daqui, de Delia Owens

Sucesso de Delia Owens, escritora e zoóloga americana, o livro é ambientado em uma região pantanosa da Carolina do Norte, nos anos 1960, onde a jovem Kya é abandonada pela família e sobrevive sozinha em meio à pobreza. Quando seu ex-namorado aparece morto, a garota é acusada pela polícia e pelos moradores da cidade de ser a responsável pelo crime. Na adaptação, Daisy Edgar-Jones, famosa pela série Normal People, interpreta a protagonista. O filme está previsto para estrear em junho nos Estados Unidos.

Persuasão, de Jane Austen

Fonte certeira de adaptações cinematográficas, Jane Austen (1775-1817) chegará às telas da Netflix com o romance Persuasão, lançado em 1817. Com Dakota Johnson na pele da protagonista Anne Elliot, o filme acompanha a reaproximação de sua personagem com Frederick Wentworth (Cosmo Jarvis), uma paixão do passado a qual foi persuadida a rejeitar, e agora tenta dar uma nova chance. A história começou a ser gravada em março, e chega ao streaming em 2022.

O Rouxinol, de Kristin Hannah

Uma das muitas produções adiadas pela pandemia, O Rouxinol agora está previsto para chegar aos cinemas em dezembro em 2022. Adaptado da obra de Kristin Hannah, a trama conta a história de duas irmãs que tentam sobreviver e resistir à ocupação alemã da França na II Guerra Mundial. Uma delas tem a casa invadida por um oficial das tropas de Hitler e é obrigada a colaborar com os invasores para manter a filha viva, enquanto a outra se apaixona por um guerrilheiro e se une à resistência francesa. Nos cinemas, as irmãs Dakota e Elle Fanning darão vida às protagonistas.